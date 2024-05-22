فرحتها سبّبت مشكلة.. مُنتقبة ترقص بإحدى المراكب.. ماذا قيل عنها بالسوشيال ميديا؟ |فيديوجراف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة منتقبة ترقص بإحدى المراكب النيلية، وسط مجموعة كبيرة من الناس.

ما أثار الجدل حول كيفية رقصها و هي مرتدية النقاب وأن هذا غير أخلاقي ولا يليق .

وأثارت فيديوهات الرقص للفتاة المنتقبة، الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت ترقص على أنغام الأغنية الشهيرة حبيبي يا عيني للفنانة اللبنانية مايا يزبك.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع فيديو فتاة منتقبة ترقص أمام عدد كبير من المواطنين بأحد المراكب النيلية، ورأى الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن ما فعلته الفتاة المنتقبة يسيء للدين الإسلامي وللنساء المنتقبات .

وفي الفيديو التالي نكشف ملابسات واقعة رقص فتاة في إحدي المراكب النيلية مرتدية النقاب وما قيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي …