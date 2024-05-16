رئيس الوزراء الكويتي: ما يقوم به الإحتلال تجاوز سافر لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية

أكد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد، رئيس الوزراء الكويتي، أنه يأتي اجتماعنا اليوم في ظروف ماساوية تدمي لها القلوب، نتيجة إستمرار ألة القتل المتعمد، وحرب الأبادة التي تشنها قوات الأحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال لشيخ أحمد عبدالله الأحمد، خلال كلمته التي ألقاها، بالقمة العربية، أن ما يقوم به الإحتلال تجاوز سافر لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدا أنه راح ضحية الإحتلال ألاف من الأطفال والنساء.

وتابع رئيس الوزراء الكويتي، أن المنطقة العربية لم تشعر شعوبها بالعدالة، إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، مؤكدا أن المجتمع الدولي ومجلس الأمن عليه أن يقوم بمسئولياته، وفرض قرارات وقف الحرب على الإحتلال الإسرائيلي.