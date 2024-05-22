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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يشدد على الانضباط وزيادة وتيرة تنفيذ المشروعات بجنوب سيناء

المحافظ خلال الاجتماع
المحافظ خلال الاجتماع

 

شدد  اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء  علي الانضباط بكافة قطاعات والمشروعات التي يتم انشائها علي أرض المحافظة   مشيرا إلي أن الانضباط من  أساسيات النجاح لأي مؤسسة في  الدولة .
 

ووجه محافظ جنوب سيناء بزيادة وتيرة تنفيذ كافة المشروعات علي أرض المحافظة والمتابعة الميدانية الدورية علي أرض الواقع لتذليل اية عقبات قد تعيق  التنفيذ.
 

جاء ذلك خلال ترأس  اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، الذي عقد بقاعة مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات الخدمية، وممثلي الشركات المنفذة والهيئات المشرفة علي المشروعات بجنوب سيناء.


وخلال المؤتمر تم عرض زيارات المحافظ  لعدد من الوزراء تمت خلال الأيام القليلة الماضية منها وزير الصناعة والتجارة، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير الزراعة، وزيرة البيئة،وزيرة التضامن الاجتماعي،وايضا لقاء المحافظ والسفير السعودي بالقاهرة.

ووجه محافظ جنوب سيناء الشكر لهؤلاء الوزراء لاستجابتهم السريعة لكافة مطالب المحافظة، وحل العديد من المشكلات التي استمرت لمدة طويلة سابقا بدون التوصل لحلول، كما وجه المحافظ الشكر للسفير السعودي متمنيا له التوفيق بعد نهاية مدته كسفير للسعودية بجمهورية مصر العربية.

وتابع المحافظ ما تم تنفيذه علي أرض الواقع مما تم إنجازه والاتفاق عليه خلال تلك الزيارات مشددا علي ضرورة المتابعة اولا باول  علي أرض الواقع لتنفيذ تلك القرارات وتذليل اية عقبات قد تواجه التنفيذ.
وتابع المحافظ تنفيذ توجيهاته باعتبار عام 2024 / 2025 عام مدينة أبورديس وتخصيص كل الدعم لهذه المدينة، كما تم عرض موقف تخصيص 10 مليون جنيه لإقامة محطات تحلية للمياه علي غرار المحطات الموجودة بوادي فيران ووادي مكتب أبورديس لجميع مدن المحافظة، وموقف إعادة تركيب واستكمال وتشغيل وصيانة محطة ابو غراقد بوادي فيران واختيار مكان آخر لإقامة محطة جديدة.

تم خلال المؤتمر عرض الموقف التنفيذي لإنشاء 10 آبار مياه جوفية جديدة ، وموقف تخصيص مبلغ 300 ألف يورو ل50 بحيرة جبلية بتوجيهات من وزارة الموارد المائية بوادي فيران 
( الشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه) بتمويل من الوكالة السويدية للتنمية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدة مشروعات أخرى منها إنشاء عدد 30 منزل بدوي وملعب متعدد في الخطة الاستثمارية الجديدة 2024/ 2025 بوادي مكتب بابورديس، وانشاء 15 منزل بدوي بتجمع بوادي فيران.

كما تم عرض موقف إنشاء  عدد 8 حضانات بمدن المحافظة، وموقف تطوير 7 حضانات أخرى براس سدر وأبو زنيمة و سانت كاترين، وانشاء ملعب متعدد ( كرة يد) بطابا بقرية النقب بتكلفة 2.4 مليون جنيه ، وعرض موقف حل مشكلة المياه بقرية النقب  كحل مؤقت لحين إنشاء خزان مياه جديد كحل دائم، وانشاء مصنع الثلج وحلقة السمك بطور سيناء، وموقف تنفيذ تطوير مزرعة نويبع التابعة لمركز البحوث الزراعية، وموقف توريد القمح للموسم الحالي 2024، وموقف متابعة اية أسراب للجراد الصحراوي بالمحافظة.

وفي ختام المؤتمر تابع محافظ جنوب سيناء موقف ونسب التحصيلات بمدن المحافظة والتي حققت اعلي النسب عن سابقتها بالأعوام السابقة ، كما وجه محافظ جنوب سيناء الشكر للجهاز التنفيذي والتهنئة لحصول مركز المعلومات بالمحافظة علي المركز الثاني في تقييم دراسات دعم القرار، والثالث في توثيق المشروعات القومية من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
 

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جنوب سيناء فودة يشدد المشروعات الانضباط فودة

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