بصاروخ مضاد للدروع.. اندلاع حريق داخل مبنى في مستوطنة أفيفيم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل مبنى في مستوطنة أفيفيم بعد إصابته بصاروخ مضاد للدروع أُطلق من لبنان.

واستهدفت عناصر حزب الله اللبناني موقع ‏الصدح بقذائف المدفعية حيث اصابوه إصابة مباشرة وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة.

وفي وقت سابق استهدف حزب الله عناصره بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية موقع الراهب.

وبحسب ماصرح به الحزب في بيان له؛ فقد جاء ذلك بعد مراقبة ‏تحركات العدو الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في الموقع ذاته وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرّك ‏في محيط الموقع فقد تم استهداف الجنود.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق اعلنت استهداف هدف حيوي في ايلات “ أم الرشراش ” ، بواسطة طائرتين مسيرتين، مؤكدة استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وذكرت في بيان لها أن ذلك يأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهل غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.