رئيس أركان الاحتلال: مصرون على إعادة سكان الحدود الشمالية

أجرى رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى لواء الاحتياط 551 لتفقد مستوى الجاهزية على الجبهة الشمالية، بحضور كل من قائد المنطقة الشمالية وقائد القوات البرية وقائد المركز الوطني للتدريبات البرية وقائد اللواء 551 وغيرهم من القادة.

وحسب ما نقله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال هاليفي “المحاربة في غزة، أو لبنان تتطلب الإصرار. ولا توجد هناك إنجازات سهلة. فعلينا أن نتمتع بقدر أكبر بكثير من الإصرار مقارنةً مع الجانب الآخر”.

وأضاف “ننظر إلى الأمام، وانظروا، الطريق الكفيل بإعادة سكان الحدود الشمالية يمر من خلال الموهبة الخارقة والتخطيط الصحيح والإصرار الشديد للغاية. انظروا اللواء ينجز عملاً كثيرًا جدًا ويملك تجربة طويلة للغاية والكثير من الإنجازات المرتبطة بثمن نعيه جيدًا”. على حد قوله.

وأشار إلى أن إسرائيل عازمة ومثابرة وجاهزة للتعامل مع التحديات على الجبهة الشمالية، وللعمل على الجبهة الجنوبية.