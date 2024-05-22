عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان الاحتلال: مصرون على إعادة سكان الحدود الشمالية

رئيس الأركان الإسرائيلي
رئيس الأركان الإسرائيلي

أجرى رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى لواء الاحتياط 551 لتفقد مستوى الجاهزية على الجبهة الشمالية، بحضور كل من قائد المنطقة الشمالية وقائد القوات البرية وقائد المركز الوطني للتدريبات البرية وقائد اللواء 551 وغيرهم من القادة.

وحسب ما نقله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال هاليفي “المحاربة في غزة، أو لبنان تتطلب الإصرار. ولا توجد هناك إنجازات سهلة. فعلينا أن نتمتع بقدر أكبر بكثير من الإصرار مقارنةً مع الجانب الآخر”.

وأضاف “ننظر إلى الأمام، وانظروا، الطريق الكفيل بإعادة سكان الحدود الشمالية يمر من خلال الموهبة الخارقة والتخطيط الصحيح والإصرار الشديد للغاية. انظروا اللواء ينجز عملاً كثيرًا جدًا ويملك تجربة طويلة للغاية والكثير من الإنجازات المرتبطة بثمن نعيه جيدًا”. على حد قوله.

وأشار إلى أن إسرائيل عازمة ومثابرة وجاهزة للتعامل مع التحديات على الجبهة الشمالية، وللعمل على الجبهة الجنوبية.

رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي لواء الاحتياط الجبهة الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

ترشيحاتنا

بعد شائعات الارتباط.. أول ظهور لـ ويجز مع أسماء جلال| اعرف السبب

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

خير بـ "البراميل"| شل العالمية تكتشف كنزاً بترولياًً تحت البحر المتوسط.. بشرى للمصريين

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-