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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كهرباء الإسماعيلية يعتمد تشكيل الجهاز الفني استعدادا للدوري الممتاز

رضا شحاتة
رضا شحاتة
حسام الحارتي

اعتمد مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس سامى أبو وردة، التشكيل الرسمي للجهاز الفني والإداري والطبي للفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد 2026/2025.

وكان نادي كهرباء الإسماعيلية قد اتفق مع "رضا شحاتة "على تولي منصب المدير الفني للفريق، قبل أن يعتمد النادي التشكيل الكامل للجهاز المعاون له.


الجهاز الفنى فى نادي كهرباء الإسماعيلية

أبوالمجد مصطفى "مدرب عام"
محمد ممدوح "مدرب مساعد"
وسام إسماعيل "مدرب حراس"
عبد الرحمن عبد العزيز "معد بدني"
زياد فيصل "معد بدنى"

الجهاز الإداري
سامح قناوى "مديراً إدارياً"
أحمد الصغير "مديراً لشؤون اللاعبين"
ايهاب امين "اداريا"

الجهاز الطبي ..
حسام فكرى "أخصائي تأهيل"
محمد عاطف "أخصائي تأهيل"

نادي كهرباء الإسماعيلية المهندس سامى أبو وردة رضا شحاتة أبوالمجد مصطفى حسام فكرى أحمد الصغير

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