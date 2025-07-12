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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المصري يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي

المصري يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي
المصري يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي
محمد الغزاوى

أعلنت لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري عن التصميمات الخاصة بمشروع تطوير النادي الاجتماعي فرع الضواحي 1  والذي سيضم العديد من الملاعب لمختلف الرياضات بالإضافة إلى   العديد من القاعات متعددة الأغراض والاستخدامات وكذلك الحدائق والمسطحات الخضراء وأيضًا المحلات التجارية والمطاعم ودور العرض السينمائي والمنشأت الفندقية والطبية والترفيهية والتعليمية.
 

و أثنى كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري على الجهود الكبيرة التي قام بها المهندس اسلام فلية عضو لجنة تطوير المنشأت في إعداد تلك التصميمات في فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوعين.

 المصري يعلن عن التصميمات الجديدة لمشروع تطوير النادي الاجتماعي

واكد رئيس المصري  أن هذا الجهد الكبير يؤكد بما يدع مجالًا للشك أن بورسعيد تمتلك الكثير من الكوادر المتميزة في شتى المجالات ، مضيفًا أن إعداد تصميمات المشروع بهذه السرعة سيكون دافعًا كبيرًا لمجلس إدارة النادي  للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالحصول على التراخيص الخاصة بإقامة هذا المشروع الذي سيدر عوائد مادية ضخمة وثابتة تفي بجزء من متطلبات ونفقات النادي المصري.

الجدير بالذكر أن لجنة تطوير المنشآت بالنادي المصري كان قد تم الإعلان عن تشكيلها قبل نحو أسبوعين برئاسة الأستاذ كامل أبو علي وعضوية الأستاذ محمد الفقي أمين صندوق النادي والمهندس عماد البرشة عضو مجلس الإدارة  واللواء ايهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي ومن الخبرات الخارجية   عبد الفتاح حافظ والمهندس إيهاب سليمان والمهندس حسام عمر والمهندس علي جبر والمهندس إسلام فلية.

بورسعيد المصري النادى المصري النادى الاجتماعي لجنة التطوير

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