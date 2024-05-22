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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شاب في مشاجرة مع آخر بسبب مبلغ مالي بالقليوبية

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه علي يد آخر إثر مشاجرة بينهما بقرية بلتان خلال مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي حيث قام المتهم بطعنه طعنة نافذة بالقلب أودت بحياته، جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية بلتان بدائرة المركز ومصرع أحدهما.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شاب على يد آخر إثر مشاجرة بينهما بسبب مبلغ مالي،قام علي اثرها بطعنه بسلاح أبيض طعنه نافذة بالقلب أودت بحياته.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، والتحفظ على أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية الصفة التشريحية المباحث الجنائية أمن القليوبية تحريات المباحث الجنائية

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