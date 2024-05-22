للتعزية في رئيسي.. وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى إيران

وصل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وفقًا لموقع “النشرة”.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى طهران لتقديم العزاء في وفاة الرئيس الإيراني الراحل حيث سيشارك في مراسم التشييع.

وتستمر الشخصيات العربية والأجنية بالتوافد إلى قاعة المؤتمرات الدولية في العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة بمراسم التأبين. ويشارك 50 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى في المراسم التي تقام بحضور القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر بالانابة ووزير الخارجيّة الإيراني بالوكالة علي باقري كني.

ونقلت وسائل إعلام عراقية، عن مصدر مطلع أمس الثلاثاء، قوله إن رئيس الوزراء العراقي سيشارك في التشييع الرسمي للرئيس الإيراني بالعاصمة طهران.