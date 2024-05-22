أشتية: لم يعد مبررا لأي دولة ادعاء إيمانها بحل الدولتين دون الاعتراف بفلسطين

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد أشتية، اليوم الأربعاء، بإعلان كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين.

وتوقع أشتية، إعلانات مماثلة من دول أخرى ذات تفكير مشابه، مثل بلجيكا ولوكسمبورج وسلوفينيا والبرتغال، حيث كان العمل مستمرا مع هذه الدول منذ سنوات؛ لتحقيق هذا الاعتراف.

وقال: "نحيي شجاعة هذه البلدان التي ترجمت مواقفها الداعمة لحل الدولتين، والمتوافقة مع القانون الدولي وقيم العدالة، إلى أفعال ملموسة في هذه اللحظة التاريخية التي ترتكب فيها إسرائيل أفظع الجرائم بحق شعبنا، وتهدد وجوده في أرضه وحقه في تقرير المصير".

وطالب “أشتيه”، باقي الدول بأن تسير في هذا الاتجاه، إذ لم يعد مبررا لأي دولة، القول بأنها تؤمن بحل الدولتين دون الاعتراف بدولة فلسطين.