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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: حماس تحتجز الرهائن في رفح

صدى البلد

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هاجاري في بيان مصور باللغة الإنجليزية، أن حركة حماس تحتجز رهائن في رفح جنوب قطاع غزة.

وادعى هاجاري أن “أولئك الذين ربما نسوا كيف تلقت حماس الوحشية والهمجية، تذكيرًا مخيفًا عندما شاهدوا اللقطات المروعة لفتياتنا المحتجزات في الأسر  هؤلاء الفتيات الصغيرات بحاجة إلى العودة إلى المنزل،  إنهن بحاجة إلى العودة إلى ديارهن ولعائلاتهن".

وأشار إلى أنه يجب علينا أن نفعل كل شيء لتحقيق مهمتنا الحاسمة المتمثلة في إعادة جميع الرهائن إلى الوطن وضمان هزيمة دائمة لحماس”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

هاجاري جيش الاحتلال الإسرائيلي رهائن في رفح قطاع غزة حماس

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