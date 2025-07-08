قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابنة ماسبيرو.. وفاة الإعلامية أمل صبري مذيعة القناة الثالثة بالتلفزيون المصري
الزمالك يطلب من حسام عبدالمجيد حسم موقفه من التجديد أو الرحيل
بعد اعتزاله كرة القدم.. عبدالشافي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك
الزمالك يستعد لصرف جزء من مستحقات اللاعبين لضمان استقرار الموسم الجديد
صحة غزة: مستشفيات القطاع استقبلت 52 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية.. و54 منذ الفجر
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة؟
استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. وعيار 21 يسجل 4,615 جنيها
المقدم 25 ألف جنيه.. رابط كراسة الشروط لمتوسطي ومنخفضي الدخل
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يعترف بالفشل في الحرب مع إيران
200 مقعد يتنافس عليها المرشحون بانتخاب مجلس الشيوخ.. والقائمة المبدئية الجمعة
أبو العينين بنهاية دور الانعقاد الخامس: التاريخ سيسجل للبرلمان رصيدا ضخما من الإنجازات
الدردير ينتقد تحركات الأهلي لضم مصطفى محمد: مش زي زيزو.. ده رافضكم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: النيابة الإدارية صمّام أمان لمواجهة مظاهر الفساد والانحراف الوظيفي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

زار الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، اليوم "الثلاثاء"، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه رسميًّا رئاسة الهيئة.

وأعرب مفتي الجمهورية خلال اللقاء، عن خالص تهانيه للمستشار محمد الشناوي، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في أداء مهامه الجليلة.

وأكد أن هيئة النيابة الإدارية بما تقوم به من رقابة صارمة على أداء الجهاز الإداري للدولة، تمثّل صمّام أمان في مواجهة مظاهر الفساد والانحراف الوظيفي، وأن دورها الحيوي في صيانة الانضباط الإداري وحماية المال العام يعكس مكانتها الرفيعة كإحدى الجهات القضائية الرقابية التي تحفظ كيان الدولة وتدعم مسيرتها التنموية.

وأشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية بما تتمتع به من خبرات قانونية رصينة وكوادر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، يجعلها في طليعة المؤسسات الحارسة للقانون والقيم المهنية.

وأضاف أن المرحلة الراهنة بكل ما تحمله من تطورات وتحديات، تقتضي تعظيم دور هذه المؤسسة وتعزيز أوجه التعاون بينها بما يحقق الصالح العام ويكرّس مبادئ الشفافية والعدالة.

من جانبه، أعرب المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن خالص امتنانه وتقديره لزيارة فضيلة المفتي، معتبرًا إياها تجسيدًا لروح التلاحم والتقدير المتبادل بين المؤسسات الوطنية.

وأشاد بالدور العلمي والشرعي المتوازن الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في مواجهة الفكر المنحرف، وتقديم الفتوى المستنيرة التي تواكب التحديات وتُعزز الأمن الفكري والاجتماعي.

وأكد أن التكامل بين المؤسسات الرقابية والدينية يرسّخ مناخًا وطنيًّا قائمًا على النزاهة والانضباط والوعي الحقيقي بمسؤولية بناء الدولة.

مفتي الجمهورية النيابة الإدارية نظير محمد عياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

زيادة المرتبات 600% لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

زيادة المرتبات 600% رسميًا لموظفي الحكومة من هذه الفئات.. هل أنت منهم؟

سعر الدرهم الإماراتي

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 8-7-2025

الذهب

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر

البنك المركزي المصري

مد ساعات العمل ببعض فروع البنوك لخدمة الجمهور حتى الساعة الخامسة مساءً

دفاع المتهم

ذنبهم إيه يا أمي.. دفاع سائق التريلا في حادث الإقليمي يطالب ببراءة المتهم

ترشيحاتنا

فوائد واضرار الاشواجندا

مشروب تريند بيعمل هلوسة.. أضرار الأشواجندا

قوافل طبية بالغربية

بالصور.. قافلتان طبيتان لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في محافظة الغربية

محافظ جنوب سيناء خلال الاجتماع

محافظ جنوب سيناء يشدد علي جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

بالصور

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة؟

كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة
كيف تصبح مليونيرًا بخطوات بسيطة وفعالة

عيب خطير في سيارة مازدا CX-90 يعرض سائقها لخطر قاتل

مازدا
مازدا
مازدا

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية
زيت واحد ينقذ شعرك الجاف من التقصف والهيشان ويعيد له الحيوية

سيارة مدفونة في قبر منذ 50 عامًا.. استخراج شيفروليه كالجديدة "بدون خدش"

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد