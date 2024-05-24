عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تدخل الأمن سريعا| خناقة على ريد كاربت مهرجان كان.. ماذا حدث؟

كيلي رولاند
كيلي رولاند

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي حدثا نادرا من نوعه، وتدخل الأمن سريعا لإنقاذ الموقف بعدما تعالت الصيحات بشكل غريب. 

 

 

كشفت المغنية الأمريكية كيلي رولاند حقيقة الشجار الذي وقع بينها وبين أحد منظمي مرور المشاهير على السجادة الحمراء على هامش حضور إحدى أفلام مهرجان كان. 

 

 

وقالت كيلي رولاند التي تبلغ من العمر 43 عاما، إنها عوملت بطريقة غير لائقة على عكس النساء المتواجدين حولها على الريد كاربت، في إشارة إلى التعامل معها بعنصرية بسبب بشرتها السمراء. 

 

وأثار كيلي رولاند لحظات من التوتر بعد شجاره مع حارسة أمن، ودار بينهما حديثا مشحونا، بعدما داست الموظفة بالخطأ على فستان المغنية الشهيرة. 

 

قررت رولاند توبيخ السيدة، ونبهتها لطريقة الحديث معها، وقالت في تصريحاتها إن لديها حدودا في التعامل وما حدث معها تخطى كل الحدود. 

 

وجاء توبيخ رولاند لحارسة الأمن لأنها طلبت منها التحرك بسرعة عندما كانت المغنية تلوّح للجماهير من أجل مساعدة المصورين لالتقاط صورة لها بحسب عدد من المواقع الأجنبية

كيلي رولاند أفلام مهرجان كان السجادة الحمراء السجادة الحمراء لمهرجان كان كان السينمائي الدولي ريد كاربت مهرجان كان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عاجلة بشأن توقيع ديانج للزمالك

محمود الخطيب يوجه رسالة مثيرة إلى محمد صلاح

شهادة من البنك الأهلي تمنحك عائدا شهريا 5000 جنيه.. تفاصيل

نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2024 .. عبر هذا الرابط

وضعتها في مأزق.. فساتين ياسمين صبري تثير الجدل بمهرجان كان السينمائي

منع لاعب الأهلي من حضور نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي

بكام الطن النهارده؟ اعرف أسعار الحديد والأسمنت اليوم

قرار عاجل ضد سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد

موضوعات متعلقة

أخبار الفن..تطورات الحالة الصحية لـ شاروخان وسعيد الصالح يتعرض لأزمة صحية ويوجه رسالة لجمهوره

تعاون فني بين خالد تاج الدين وهدى الأتربي

تطورات الحالة الصحية لـ شاروخان

سعيد الصالح يتعرض لأزمة صحية ويوجه رسالة لجمهوره

أول رسالة من مصطفى خاطر بعد انتهاء الجزء الثاني من "البيت بيتي"

نجوم الفن في جنازة مصمم الشعر طوني صوايا

أخبار الفن.. حقيقة ارتباط ويجز وأسماء جلال.. ونقل شاروخان للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد رمضان يحيي حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي

ترشيحاتنا

تنزانيا.. ‎11 قتـ يلاً في انفجار داخل أحد أكبر المصانع

الفصل في اتهام زوج مذيعة شهيرة بالتسبب في مصرع جاره.. الأحد

4 سنن تسقط ذنوبك في ثالث جمعة من ذي القعدة.. اغتنمها الآن

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 مايو 2024

أحمد بلال: أفريقيا أهم ألف مرة من الدوري..وثقتي كبيرة في لاعبي الأهلي

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق عمرها .. أسماء جلال بفستان عيد ميلادها تثير الجدل

مباراة تمثيلية.. شاهد تطرح بوسترات أبطال مسلسل مفترق طرق قبل عرضه|صور

لقاء الخميسي بفستان يثير الجدل على السوشيال ميديا

بعد طلاقها.. ملابس جوري بكر تلفت الأنظار

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-