تدخل الأمن سريعا| خناقة على ريد كاربت مهرجان كان.. ماذا حدث؟

شهدت السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي حدثا نادرا من نوعه، وتدخل الأمن سريعا لإنقاذ الموقف بعدما تعالت الصيحات بشكل غريب.

Kelly Rowland on the Cannes incident: “There were other women on that red carpet who did not look like me that were not scolded, or pushed off, or told to get off. I set my boundary. I stood my ground and she stood hers.” pic.twitter.com/5hY4rwezZT — chris evans (@notcapnamerica) May 23, 2024

كشفت المغنية الأمريكية كيلي رولاند حقيقة الشجار الذي وقع بينها وبين أحد منظمي مرور المشاهير على السجادة الحمراء على هامش حضور إحدى أفلام مهرجان كان.

وقالت كيلي رولاند التي تبلغ من العمر 43 عاما، إنها عوملت بطريقة غير لائقة على عكس النساء المتواجدين حولها على الريد كاربت، في إشارة إلى التعامل معها بعنصرية بسبب بشرتها السمراء.

وأثار كيلي رولاند لحظات من التوتر بعد شجاره مع حارسة أمن، ودار بينهما حديثا مشحونا، بعدما داست الموظفة بالخطأ على فستان المغنية الشهيرة.

قررت رولاند توبيخ السيدة، ونبهتها لطريقة الحديث معها، وقالت في تصريحاتها إن لديها حدودا في التعامل وما حدث معها تخطى كل الحدود.

وجاء توبيخ رولاند لحارسة الأمن لأنها طلبت منها التحرك بسرعة عندما كانت المغنية تلوّح للجماهير من أجل مساعدة المصورين لالتقاط صورة لها بحسب عدد من المواقع الأجنبية