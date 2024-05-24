رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

قام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف، وفي إطار زيارته لمعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية و التي تشهد نشاطا غير عادي في الآونة الأخيرة .

وكانت إدارة المركز قد وضعت خارطة طريق للوصول بالمعاهد و المعامل الي الصورة التي تليق بمركز بحثي عريق و شريك اساسي في وضع استراتيجية التنمية الشاملة و المستدامة و تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري.

و يعد المركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية أحد كيانات المركز ووزارة الزراعة الهامة حيث يضطلع باجراء البحوث التطبيقية في مجالات الانتاج الحيواني و تغذية الحيوان - الغذاء و تغذية الانسان - سلامة الغذاء .

وصرح الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير الاقليمي للأغذية و الاعلاف ان زيارة الدكتور رئيس المركز المستمر يعد نوعا من مراقبة الأداء ومهمة كل معهد و معمل مركزي و محطة بحوث علاوة علي التأكيد علي التعاون البيني و التكامل بين انشطة المركز المختلفة .

ويعد المركز الاقليمي هو أحد وحدات مركز البحوث الزراعية التي تقوم بدور رقابي علي تسجيل و تداول الاعلاف و الرقابة علي المصانع بالتعاون مع قطاع الانتاج الحيواني و كذلك تسجيل و الرقابة علي الاسمدة بالتعاون مع معهد بحوث الاراضي و ذلك عن طريق معامله المعتمدة .

وقد تفقد الاستاذ الدكتور رئيس المركز سير العمل بالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف حيث زار عدد من وحدات المركز الاقليمي بداية من خدمة العملاء و استلام و تجهيز و تكويد العينات و توزيعها علي المعامل المختلفة و التي زار بعضها اليوم مثل معمل العناصر و معمل البيوتكنولوجي و استعرض مع مسئول الجودة آليات تطبيق معايير الجودة و استلام العينات المرجعية و تسليم نتائجها في الوقت المحدد و شدد علي ضرورة الرقابة الداخلية علي المعامل و الحفاظ علي الاصول و النظافة و التخلص الآمن من المخلفات كما تفقد العمل بالامانة الفنية و استلام النتائج و قابل عددا من عملاء المركز الاقليمي وعدد من الباحثين و العاملين و حثهم علي بذل الجهد المطلوب للوصول بالمركز الي اقصي درجات الانضباط و جودة الأداء.