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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس "البحوث الزراعية" يتفقد المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف

صدى البلد

قام الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بزيارة المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف، وفي إطار زيارته  لمعاهد و معامل مركز البحوث الزراعية و التي تشهد نشاطا غير عادي في الآونة الأخيرة . 

 

وكانت إدارة المركز قد وضعت خارطة طريق للوصول بالمعاهد و المعامل الي الصورة التي تليق بمركز بحثي عريق و شريك اساسي في وضع استراتيجية التنمية الشاملة و المستدامة و تحقيق الامن الغذائي للمواطن المصري. 

 

و يعد المركز الإقليمي للأغذية و الاعلاف  التابع لمركز البحوث الزراعية  أحد كيانات المركز ووزارة الزراعة  الهامة حيث يضطلع باجراء البحوث التطبيقية في مجالات الانتاج الحيواني و تغذية الحيوان - الغذاء و تغذية الانسان - سلامة الغذاء .

 

وصرح الدكتور أحمد العكازي القائم بأعمال مدير الاقليمي للأغذية و الاعلاف ان زيارة  الدكتور رئيس المركز  المستمر يعد نوعا من مراقبة الأداء ومهمة كل معهد و معمل مركزي و محطة بحوث علاوة علي التأكيد علي التعاون البيني و التكامل بين انشطة المركز المختلفة .

 

 ويعد المركز الاقليمي هو أحد وحدات مركز البحوث الزراعية التي تقوم بدور رقابي علي تسجيل و تداول الاعلاف و الرقابة علي المصانع بالتعاون مع قطاع الانتاج الحيواني و كذلك تسجيل و الرقابة علي الاسمدة بالتعاون مع معهد بحوث الاراضي و ذلك عن طريق معامله المعتمدة .  

 

وقد تفقد الاستاذ الدكتور رئيس المركز سير العمل بالمركز الاقليمي للاغذية والاعلاف حيث زار عدد من وحدات المركز الاقليمي  بداية من خدمة العملاء و استلام و تجهيز و تكويد العينات و توزيعها علي المعامل المختلفة و التي زار بعضها اليوم مثل معمل العناصر و معمل البيوتكنولوجي  و استعرض مع مسئول الجودة آليات تطبيق معايير الجودة و استلام العينات المرجعية و تسليم نتائجها في الوقت المحدد و شدد علي ضرورة الرقابة الداخلية  علي المعامل  و الحفاظ علي الاصول  و النظافة و التخلص الآمن من المخلفات كما تفقد العمل بالامانة الفنية و استلام النتائج و قابل  عددا من عملاء المركز الاقليمي  وعدد من الباحثين و العاملين و حثهم علي بذل الجهد المطلوب للوصول بالمركز الي  اقصي درجات الانضباط و جودة الأداء.

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