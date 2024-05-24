التعليم العالي: جهود مكثفة لتقديم تدريبات عملية لطلاب الجامعات بالمراكز البحثية

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لتوفير فرص التدريب العملي لطلاب الجامعات، خاصة الكليات العملية في مختلف المراكز والمعاهد البحثية؛ وذلك حرصا على تطوير مهارات الخريجين وتزويدهم بالقدرات والجدارات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل.



وأكد وزير التعليم العالي - في بيان اليوم - أهمية التكامل داخل منظومة مؤسسات التعليم العالي؛ لتحقيق جودة مخرجات العملية التعليمية، وتقديم خريجين مؤهلين مُدربين للمُنافسة في المجالات كافة، التي تحتاجها عملية التنمية.



من جانبه، أشار القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور طه توفيق رابح، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات وزير التعليم العالي ينظم المعهد أعمال التدريب الحقلي التى يقدمها المعهد لطلاب كليات العلوم والهندسة وعلوم الأرض من الجامعات المختلفة من تخصصات؛ (الفيزياء، والكيمياء، وجيولوجيا البترول والتعدين، والاتصالات والمعلومات، والحاسبات، وتطبيقات الفضاء، ومواد وعلوم النانو)، وذلك في أقسام الزلازل والجيوديسيا والمغناطيسية.



وأضاف أن المعهد يقدم التدريب العملي الصيفي للطلاب على الأجهزة العلمية التى يمتلكها فى المراصد الفلكية والشبكة القومية للزلازل والمعامل التابعة للمعهد، ويشمل التدريب على الطرق السيزمية والأجهزة المغناطيسية والجيوديسيا واستخدام البرامج المتقدمة فى تحليل البيانات.



ولفت إلى أنه يتم تدريب الطلاب على تطبيقات الرادار الأرضى لمعرفة تتابع الطبقات والتراكيب الجيولوجية والمسح السيزمي، والقياسات المغناطيسية والجيوديسيا.



وأكد أن المعهد يقوم بتجهيز برامج التدريب ثم التنسيق بين الجامعات لتحقيق أقصى استفادة، ويتم تسليم الطلاب شهادات بنهاية البرنامج للاستفادة منها فى حياتهم العملية.

ونوه إلى أن المعهد قام - خلال العام الماضي - بتدريب 411 طالبًا من جامعات؛ (القاهرة، وعين شمس، والمنصورة، والزقازيق، والإسكندرية، ومرسى مطروح والأزهر)، فضلًا عن برنامج "الأمل" الذى يرعاه المعهد بالتعاون مع الجمعية الجيوفيزيقية المصرية وبعض شركات البترول لتدريب الطلاب، وتقديم محاضرات تثقيفية،مؤكدا سعيه لزيادة أعداد الطلاب المتدربين بالعام القادم من خلال زيادة عدد الجامعات المُشاركة بالتدريب.



بدوره، قال رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبوالمجد، إن الهيئة قدمت تدريبات نظرية وعملية لطلاب العديد من الجامعات المصرية، وتم تدريب ما يقرب من 1431 طالبا وطالبة وتم تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتحقيق النجاح في مجالاتهم وتطوير مساراتهم المهنية لمواكبة متطلبات سوق العمل.



وأضاف أنه تم تدريب 533 طالبًا وطالبة من جامعة القاهرة في مجالات مختلفة مثل مجالات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ولغات البرمجة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 120 طالبا وطالبة من كليات مختلفة مثل الحاسبات والمعلومات والمعهد الكندي وجامعات أخرى.

وأوضح أن التدريبات تضمنت استخدام أحدث التقنيات مثل تعلم الآلة والتعلم العميق؛ لضمان دقة المعلومات المُستنبطة من الصور الفضائية، وتحليل البيانات بواسطة الليزر الأرضي والجوي، بالإضافة إلى استخدام هذه البيانات في تحليل المناطق العمرانية وتنفيذ مشاريع مساحية.

ولفت الى انه تم فتح باب التقدم لاستكمال التدريب الصيفي للعام الحالي، وسوف تبدأ فعاليات التدريب خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين.



فيما أعلن الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، استقبال - ضمن جهوده للمساهمة في توفير التدريب والتأهيل لطلاب الجامعات - مجموعة من طلاب كلية الهندسة جامعة الفيوم، وطلاب كلية هندسة جامعة السويس، وطالبات كلية العلوم جامعة الأزهر بنات.

من ناحيته، أشار الدكتور محمد عباس شميس مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث الى استقبال المعهد طلاب كلية التمريض بجامعة الجلالة الأهلية في زيارة علمية للتدريب العملي بمستشفى المعهد، وذلك تنفيذًا لبنود بروتوكول التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب.

وأوضح أن الزيارة ضمت نحو 400 طالب، وقد قاموا بزيارة المعامل والعيادات والأقسام الإكلينيكية بالمستشفى، والتدريب بأقسام (الجراحة العامة، المسالك، الجهاز الهضمي والكبد، ورعاية الباطنة، والرعاية المركزة، والتخدير، الكلى، ووحدات غسيل الكلى ووحدة المناظير)، تحت إشراف أعضاء هيئة البحوث والتدريس من المعهد وجامعة الجلالة.



وأكد أن معهد تيودور بلهارس يتيح فرص التدريب السنوي لطلاب كلية العلوم في معامل التشخيص الجزيئي، والكيمياء الحيوية، ووحدة النانوبيوتكنولوجي بالمعهد، فضلًا عن إتاحة الفرصة لطلاب كليات (الطب، والصيدلة، والعلاج الطبيعي)؛ للتدريب في المستشفى وفي الأقسام الإكلينيكية بالمعهد.

كما استعرض الدكتور محمد جمال أحمد القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمُعايرة، فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المنقولين للفرقة النهائية من كليات العلوم تخصص (كيمياء - فيزياء)، والهندسة تخصص (كيمياء - كهرباء - ميكانيكا)، في مجال "علم القياس وتطبيقاته"، لافتا الى ان التدريب ستبدأ فعالياته خلال شهري يوليو وأغسطس، لمتوسط (90) طالبا.

وأضاف أن البرنامج التدريبي يتضمن تقديم محاضرات عامة لأعضاء هيئة البحوث بالمعهد، وتنظيم زيارات لمعامل المعهد على مدار 4 أسابيع، وسيتم تسليم شهادات إتمام التدريب للطلاب بنهاية البرنامج.