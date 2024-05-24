مدرب الترجي: علينا خلق طرق من أجل الفوز على الأهلي

نشر الإعلامي امير هشام جزء من تصريحات ميجيل كاردوزو مدرب الترجي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وكتب امير هشام:"العمل والروح الانتصارية هذا ما سنقوم به في المباراة، لعبنا مباريات صعبة كثيرًا هذا الموسم، بريتوريا لها ظروفهاوأبيدجان لها ظروفها وكذلك القاهرة أيضًا، علينا خلق طرق للفوز في كل مكان نذهب له، لدينا مزيج من اللاعبين الكبار والشباب، وأنا سعيدبهذا الأمر".





وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًّا في لقاء الذهاب الذي أقيم السبت الماضي على استاد حمادي العقربي في رادس.

ويستضيف النادي الأهلي منافسه الترجي التونسي على ملعب "القاهرة الدولي" يوم السبت 25 مايو الجاري في إطارمباريات إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا