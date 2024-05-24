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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التسجيل مجاني وبدون وسطاء.. العمل تعلن عن فرص توظيف في اليونان وقبرص

وزارة العمل
وزارة العمل

كشفت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، تفاصيل وشروط فرص عمل في اليونان وقبرص، قائلة: إن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان من أجل نقل الأيدي العاملة للخارج، مشيرة إلى أن الفرصة المتوفرة الآن الموسم الزراعي.

ونوهت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، على عدم وجود وسطاء تماما فى هذا الأمر، معقبة: “دي فرص عمل موفراها الوزارة مع دول أخري غير اليونان”.

وتابعت أن الآن هناك فرص عمل لمن لديهم حتى خبرة بسيطة فى مجال الزراعة، لافتة أن وزير العمل وجه على وجود قاعدة بيانات لكل الشباب الراغب بالعمل فى الخارج من أجل تلبية الإحتياجات القادمة للدول، والعمل الموسمي من 3 إلى 9 أشهر، وهناك طلب لزيادته لـ 20 شهرا، وسيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.

هبة أحمد بوزارة العمل فرص عمل اليونان اليونان وقبرص

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