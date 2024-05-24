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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير «العربي للدراسات»: سياسية أمريكا الخارجية تعيش فترة من التدني

امريكا
امريكا

قال الدكتور محمدن صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايد عن أن إسرائيل تقوم بالدفاع عن نفسها، لا يدخل إلا في إطار الكوميديا، لافتا إلى أن سياسية أمريكا الخارجية تعيش فترة من التدني.

وأضاف الدكتور محمد صادق إسماعيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تغيرات كبيرة ستحدث خلال الفترة القادمة بعد اعتراف 3 دول أوربية بدولة فلسطين وهي إيرلندا والنرويج وإسبانيا، وسيعقبها المزيد من الدول، وهذا الأمر يؤكد أن إسرائيل تخسر يوما بعد يوم، بالإضافة إلى العزلة التي فرضتها الحرب عليها منذ 8 أشهر.

وتابع مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، باعتبارهما مجرمي حرب؛ هو انتصار للقضية الفلسطينية والدبلوماسية المصرية، مشيرا إلى أن العالم بحاجة للبحث عن نظام دولي جديد.
https://www.facebook.com/100063704183702/videos/461998732897808

المحكمة الجنائية الدولية المحكمة الجنائية المركز العربي للدراسات السياسية برنامج خط أحمر رئيس الوزراء خارجي

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