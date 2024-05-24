مدير «العربي للدراسات»: سياسية أمريكا الخارجية تعيش فترة من التدني

قال الدكتور محمدن صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايد عن أن إسرائيل تقوم بالدفاع عن نفسها، لا يدخل إلا في إطار الكوميديا، لافتا إلى أن سياسية أمريكا الخارجية تعيش فترة من التدني.

وأضاف الدكتور محمد صادق إسماعيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك تغيرات كبيرة ستحدث خلال الفترة القادمة بعد اعتراف 3 دول أوربية بدولة فلسطين وهي إيرلندا والنرويج وإسبانيا، وسيعقبها المزيد من الدول، وهذا الأمر يؤكد أن إسرائيل تخسر يوما بعد يوم، بالإضافة إلى العزلة التي فرضتها الحرب عليها منذ 8 أشهر.

وتابع مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، باعتبارهما مجرمي حرب؛ هو انتصار للقضية الفلسطينية والدبلوماسية المصرية، مشيرا إلى أن العالم بحاجة للبحث عن نظام دولي جديد.

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