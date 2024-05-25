عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، عملية وصول أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، وكذلك تأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة.

وتنطلق اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التحريرية” بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2024 

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك عدد (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامج مطور.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركز على مستوي الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضو.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

امتحانات الدبلومات الفنية 2024 امتحانات الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2024 الدبلومات الفنية امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

12 درجة| الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس على القاهرة

مصطفى بكري: إخواني هارب يصل مصر خلال 48 ساعة وينوي تسليم نفسه للسلطات

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض فى البورصة اليوم السبت

ارتفاع مؤقت.. السعر المتوقع للدولار مقابل الجنيه خلال الفترة القادمة|خاص

أخبار الفن| عقد قران ابنة علاء مرسي.. سفر زوجة عصام صاصا

هوت شورت .. ياسمين رئيس تثير الجدل يوم حنّتها

عودة قوية للموجة الحارة.. الأرصاد تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع

ترشيحاتنا

استخراج كارت الافامة الذكى .. رسالة عاجلة للأجانب المتواجدين بالبلاد

375 قرشًا| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

أخبار التكنولوجيا|أقوى موبايل أوبو رينو للفئة المتوسطة.. وأحدث موبايل سامسونج في السوق بسعر مناسب

الجمهور هيروح مبسوط.. تعليق ناري من خالد الغندور على مباراة الأهلي والنرجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هذه الأطعمة.. أخطاء تسبب مشكلات صحية أثناء أداء مناسك الحج

8 نصائح للحفاظ على النباتات المنزلية في الجو الحار

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

فى 5 خطوات بسيطة..علم طفلك كيف يكون مستقلا وواثق من نفسه

فيديو

فى عيد ميلاد ناهد السباعي.. ألغت حفلها زفافها ولم تحضر جنازة والدتها

بحضور النجوم.. دعاء عامر تحتفل بزفاف ابنها

قرارات عاجلة من محكمة العدل الدولية بسبب الأوضاع في رفح الفلسطينية.. فيديو

الأهلي يفقد نجمه أمام الترجي.. آخر استعدادات نهائي دوري الأبطال|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب : عطش إسرائيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: كلهم سقطوا في مستنقع غزة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 41

محيي الكردوسي

محيي الكردوسي يكتب : أردوغان والدستور .. وحلم البقاء في الحكم

النائبة عفاف زهران

عفاف زهران تكتب: مصر والمنتدى العالمي للتعليم

أحمد إسماعيل صبره

أحمد إسماعيل صبره يكتب : مشروع ريادة لتأهيل الكوادر الشبابية.. استثمار في المستقبل

إسلام جمال

إسلام جمال يكتب: يا مرحب بالزمالك!

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-