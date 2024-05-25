امتحانات الدبلومات الفنية 2024| «عمليات التعليم» تتابع وصول أوراق الأسئلة إلى اللجان

تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، عملية وصول أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024، وكذلك تأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة.

وتنطلق اليوم امتحانات الدبلومات الفنية 2024 “التحريرية” بكافة النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

- عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

- عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

- يشارك عدد (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامج مطور.

- يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

- يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين ... إلخ).

- عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

- عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركز على مستوي الجمهورية.

- عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

- عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضو.

- عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

- عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.