وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراءات طبية ونائبته تدير شؤون البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزير الدفاع لويد أوستن سيخضع إلى "إجراءات طبية مجدولة" غير جراحية تتعلق بمشاكل في المثانة.



وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر ، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم الجمعة ، إن الوزير الأمريكي سيجري متابعات طبية مجدولة لا تتضمن عمليات جراحية في مركز والتر ريد الطبي العسكري.



وأشار إلى أن أوستن قرر أنه لن يتمكن مؤقتا من أداء مهامه وواجباته أثناء الإجراءات، لذلك ستتولى نائبته، كاثلين هيكس، مهام وواجبات وزير الدفاع ، وأوضح أن الأعراض التي يعانيها أوستن في المثانة لا تتعلق بتشخيص إصابته بالسرطان، ولم يكن له أي تأثير على تعافيه الممتاز من السرطان ، ونوه بأنه تم إرسال إخطارات للبيت الأبيض والكونجرس.



وفي فبراير الماضي، أدخل الوزير أوستن إلى قسم "العناية المركزة" وخضع لعلاج في المثانة على ما أعلن البنتاجون في بيان حينها ، وكان أوستن أعلن سابقا إصابته بسرطان البروستاتا.



وأتى إدخال أوستن إلى المستشفى في فبراير بعد أسابيع على الكشف عن أن الوزير البالغ 70 عاما أخفى دخوله مرات عدة المستشفى سابقا ، ولم يبلغ فورا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بتشخيص إصابته بالسرطان ما أثار انتقادا واسعا في الولايات المتحدة التي تواجه أزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.