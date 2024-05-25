التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حمام سباحة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه فى حمام سباحة بقرية الدير بطوخ ، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليه لبيان سبب الوفاة ، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور مركز شرطة طوخ إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة بمصرع طفل غرقًا فى حمام سباحة داخل مركز شباب قرية الدير، وعلى الفور تم نقل الطفل إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لعمل التحريات اللازمة، وتبين أن الطفل "يوسف م س" لقى مصرعه غرقًا داخل حمام السباحه وهو يبلغ من العمر 13 عاماً، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

من ناحيته أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم تشكيل لجنة من المديرية للتوجه إلى مركز شباب الدير، مشيرا إلي أنه كان من المقرر بدء العمل رسميا بحمام السباحة في الاول من يونيو المقيل، وأن الأعمال لاتزال قائمة به.