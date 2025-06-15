خبير اقتصادي: قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قناة السويس تعرضت لانتكاسة جديدة بسبب تراجع حركة الملاحة، إضافة إلى تضرر السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وقال مدحت نافع، خلال لقاء له لبرنامج بالورقة والقلم، عبر فضائية تن، أن توقف صادرات الأسمدة بسبب الأزمة قد يؤثر على القطاعات الزراعية والصناعية، داعيًا إلى تحرك حكومي استباقي لتقليل الأثر.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن وقف إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي سيؤدي إلى عجز في الطاقة يتراوح بين 300 إلى 400 ميجاوات، موضحًا أنه يمكن احتواء هذا العجز دون اللجوء إلى خطط تخفيف الأحمال، إذا تحرك قطاع الكهرباء بكفاءة.