بعد أيام من تحطم مروحية رئيسي.. هبوط اضطراري لطائرة إيرانية قرب أذربيجان

نفذت طائرة "فوكر 100" تابعة للخطوط الإيرانية،‬⁩ اليوم السبت، هبوطًا اضطراريًا في مطار أردبيل‬⁩ ونقل الركاب إلى ⁧تبريز‬⁩.

ونجت طائرة الركاب من كارثة السقوط بعد أيام فقط من تحطم مروحية الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، إن طائرة كانت متجهة من العاصمة طهران إلى مدينة تبريز، هبطت اضطراريا في مطار مدينة أردبيل شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع أذربيجان.

وذكر مدير عام المطارات في محافظة أردبيل، محمد قصابي، أن طائرة ركاب من طراز فوكر 100 كانت متجهة من طهران إلى مدينة تبريز، قامت بهبوط اضطراري في مطار أردبيل، بسبب خلل فني.

وأوضح أنه لم تقع خسائر في الأرواح في الحادثة، لكن اشتكى أربعة أشخاص من غثيان شديد وصداع وألم في الأذن بعد الهبوط الاضطراري وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.