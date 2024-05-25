17 شركة مصرية تشارك في المعرض السادس عشر للرعاية الصحية بـ طرابلس

تشارك 17 شركة مصرية من قطاع الصناعات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية ومستحضرات العناية الشخصية في الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية في طرابلس بدولة ليبيا خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو 2024 وذلك بهدف زيادة الصادرات المصرية في قطاع الصناعات الطبية إلى السوق الليبي وفتح آفاق للتعاون المشترك.

وتشارك مصر بجناح كبير في ملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية المقرر إقامته في طرابلس والذي يجرى تنظيم المشاركة فيه من خلال شركة اكسبو كونسلتنت العالمية والمجلس التصديري للصناعات الطبية وهيئة المعارض والمؤتمرات المصرية.

وبحسب بيانات المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، فإن صادرات قطاع الصناعات الطبية والمستلزمات بلغ 611 مليون دولار في العام الماضي 2023 كما حققت الصناعات الطبية ما قيمته 214.5 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2024.

ومن المقرر أن يشارك في افتتاح الجناح المصري كلا من رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل والسفير المصري في ليبيا السفير تامر مصطفى.

ويعد الملتقى والمعرض السادس عشر للرعاية الصحية أحد أهم الفعاليات المتخصصة في المستلزمات والأجهزة الطبية و الأدوية ومنتجات العناية الشخصية، كما يعتبر فرصة ملائمة لزيادة صادرات هذه القطاعات إلى السوق الليبي الذي يعتبر أحد أهم الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية.

وكشفت بيانات التمثيل التجاري، إن إجمالى الصادرات المصرية إلى ليبيا بلغت 1.824 مليار بنهاية 2023 مقابل 1.214 مليار دولار في عام 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 50.2 % وبقيمة ارتفاع 609 مليون و654 ألف دولار.