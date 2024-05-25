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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احذر| قائمة الممنوعات في مباراة الأهلي والترجي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

صدى البلد

أعلنت الشركة الأفريقية للتأمين عن قائمة الممنوعات الخاصة بمباراة الأهلي والترجي التونسي، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

 

يستضيف الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، نظيره الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا. يسعى الأهلي لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الإفريقي للمرة الثانية عشرة في تاريخه، والثانية على التوالي تحت قيادة كولر.

قائمة الممنوعات

الشعلات الحرارية، الولاعات، والكبريت:

  • يمنع دخول الشعلات الحرارية، الولاعات، والكبريت إلى الاستاد.

المشروبات في معلبات معدنية أو زجاجية:

  • يمنع دخول المشروبات المحفوظة في علب معدنية أو زجاجية. يُسمح فقط بدخول العصائر والمياه المحفوظة في زجاجات بلاستيكية بعد نزع الغطاء.

مواد حفظ الطاقة والأسلاك الكهربائية:

  • يمنع دخول مواد حفظ الطاقة مثل الباور بانك، وكذلك الأسلاك الكهربائية مثل الشواحن وسماعات الأذن (الهاند فري).

المواد الدعائية أو اللافتات السياسية أو الدعائية أو الإعلانية:

  • يمنع دخول أي مواد دعائية أو لافتات تحمل شعارات سياسية، دعائية، أو إعلانية. يُسمح فقط بدخول أعلام النادي الأهلي وعلم مصر.

أقلام الليزر والصافرات:

  • يمنع دخول أقلام الليزر والصافرات التي تشبه صافرة الحكام، والتي قد تسبب تشويشًا على أرض الملعب.
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