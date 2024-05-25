الدواء : اعتمدنا رفع أسعار مستحضرات .. والإعلان عنها قريبًا

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الفترة الماضية شهدت العديد من العقبات التي واجهت صناعة الدواء في مصر وتم بحث كل المعوقات لهذه الصناعة وعقد العديد من الاجتماعات.

موضحًا أنه في بداية العام 2024 كان هناك عقبات أمام شركات ومصانع الأدوية بسبب عدم القدرة على تدبير الدولار، منوهًا بأن معدلات الإنتاج والتوافر في الأدوية تعود تدريجيًا لطبيعتها.

وأشار "رجائي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الحد الأدنى من الإنتاج لا يعني توقف للإنتاج، والأدوية تعود لمستوياتها الطبيعية بشأن الإنتاج والتصنيع بعد الإفراج عن الخامات وتدبير العملة، مؤكدًا أن تدبير العملة كان مؤثر على جزئية الاستيراد وبعد تدبير العملة تم الإفراج عن الخامات وعادت المصانع للإنتاج الذي كانت عليه تدريجيًا، موضحًا أن تدبير العملة أثر على عملية استيراد الأدوية.

وأضاف أنه تم اعتماد رفع أسعار الأدوية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من ذلك، مشددًا أن منظومة مراجعة الأسعار درست كل الطلبات التي تقدمت بها الشركات، ونسب ارتفاع الأسعار يختلف من منتج دوائي أو مستحضر لآخر من خلال ضوابط للوصول للسعر العادل.

وشدد على أن تم ضبط 53 مخزنا غير مرخص وهناك عدم التزام باشتراطات التخزين وهوامش الربح المحدد للصيادلة، والعمليات تتم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، موضحًا أنه لابد من شراء الأدوية من صيدلية مرخصة ويكون التعامل مع طبيب صيدلي.