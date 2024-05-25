سفير مصر السابق بإسرائيل: ألمانيا وفرنسا أيدتا استقلالية العدل الدولية.. وأمريكا هددت المحكمة

أكد عاطف سالم، سفير مصر السابق في إسرائيل، أن دولة الاحتلال تعاني عددا كبيرا من المشاكل وأنها قريبة من المنظمات العدلية الدولية.

موضحًا أن المدعى العام وصل ليقينه أن دولة الاحتلال تمارس وتقوم بجرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني وسيتم اصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ويوآف جالانت بعد عرض الدعوى على القضاة الثلاثة.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الموقف العام أن هذه مؤسسة دولية مستقلة وعلى الدول الالتزام بتنفيذ قراراتها، فرنسا كان لها دور واضح في إنشاء المحكمة وتدعم استقلالية المحكمة، وكان هناك دور لألمانيا والتي شددت على استقلال المحكمة، وبعض الدول الغربية الأوروبية أيدت استقلالية العدل الدولية على العكس منها الولايات المتحدة الأمريكية وكان هناك دعوات لفرض عقوبات على المحكمة.

وأضاف أن أمريكا اتهمت المحكمة بأنها لم تلتزم بمبدأ التكامل، مشددًا على أن عدم محاكمة إسرائيل لنتنياهو داخليًا أدى إلى محاكمة الجنائية الدولية لنتنياهو، وهناك العديد من القادة الإسرائيليين بجانب نتنياهو وجالانت متورطين في حرب غزة وانتهاك القانون الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل دولة لا تعترف بجرائم الحرب وتتحدث بأن ما تفعله هو دفاع عن النفس، موضحًا أن المحكمة ملتزمة بالقانون وميثاق روما.

وتابع: "هناك موقف تاريخي من قبل أمريكا ضد محكمة الجنائية الدولية وتدافع عن سياسيها".