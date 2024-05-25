مجدى عبد الغني: الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة الثانية على التوالي.. لا جديد يُذكر

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا الـ 12 في تاريخه بعد الفوز على نظيره الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب إستاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "لا جديد يُذكر.. الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 في تاريخه.. مبروك لجماهير الأهلي".

وكانت مباراة الذهاب في تونس قد انتهت بتعادل الفريقين 0-0، فيما فاز الأهلي في لقاء الإياب بهدف نظيف ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا بمجموع اللقائين 1-0.

وسجل رامي ربيعة الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الترجي بالدقيقة 4 عن طريق رأسية ارتطمت في لاعب الفريق التونسي لتسكن بعدها شباك أمان الله مميش ولكن الهدف احتسب في الأخير لـ روجير أهولو لاعب شيخ الأندية التونسية.