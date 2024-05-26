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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

حقيقة اكتشاف كوكب خارجي بحجم الأرض قابل للسكن

كوكب
كوكب

اكتشف فريقان من العلماء كوكبًا صالحًا للسكن نظريًا، أصغر من الأرض ولكنه أكبر من كوكب الزهرة، ويدور حول نجم صغير على بعد حوالي 40 سنة ضوئية.

ويدور الكوكب الخارجي، المسمى Gliese 12b، حول نجم قزم أحمر بارد يقع في كوكبة الحوت ويبلغ حجمه حوالي 27% من حجم شمسنا و60% من درجة حرارتها، وفقا لدراستين نشرتا يوم الخميس في دورية The Astrophysical Journal Letters وMonthly، إشعارات الجمعية الفلكية الملكية.

ونظرًا لأن نجمه أصغر بكثير من الشمس، فلا يزال Gliese 12b يقع ضمن المنطقة الصالحة للسكن - وهي المسافة المثالية بعيدًا عن النجم حيث يمكن أن يتواجد الماء السائل - على الرغم من أنه يكمل مداره كل 12.8 يومًا.

ومن خلال العمل على افتراض أن الكوكب الخارجي لا يحتوي على غلاف جوي، حسب العلماء درجة حرارة سطحه بحوالي 107 درجة فهرنهايت (42 درجة مئوية).

وقال ماسايوكي كوزوهارا، الأستاذ المساعد في مركز علم الأحياء الفلكي في طوكيو والقائد المشارك لأحد فرق البحث مع أكيهيكو فوكوي، "لقد وجدنا أقرب كوكب، عابر، ومعتدل، بحجم الأرض حتى الآن". وقال أستاذ مساعد في جامعة طوكيو في بيان.

بمجرد تحديد الكواكب المعتدلة بحجم الأرض، يمكن للعلماء بعد ذلك تحليلها لتحديد العناصر الموجودة في غلافها الجوي، والأهم من ذلك، ما إذا كان الماء موجودًا للحفاظ على الحياة.

"لا يوجد سوى عدد قليل من (الكواكب الخارجية) التي وجدناها مرشحة جيدة لذلك. وقالت لاريسا باليثورب، طالبة الدكتوراه في جامعة إدنبرة وكلية لندن الجامعية والتي شاركت في قيادة الدراسة الأخرى، لشبكة CNN يوم الجمعة: "هذا هو الأقرب إلينا، وهذا اكتشاف كبير للغاية".

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فهم جليس 12ب

لاكتشاف Gliese 12b، استخدم العلماء البيانات المتاحة للجمهور والتي تم جمعها بواسطة القمر الصناعي لمسح الكواكب الخارجية العابرة (TESS) التابع لناسا، وهو تلسكوب يحدق في عشرات الآلاف من النجوم كل شهر، ويتتبع التغيرات في سطوعها، والتي يمكن أن تكون دليلاً على وجود كواكب خارجية تدور حولها.

من الأسهل لعلماء الفلك العثور على كواكب خارجية تدور حول نجوم قزمة حمراء نظرًا لأن حجمها الصغير نسبيًا يؤدي إلى تأثير تعتيم أكبر أثناء كل عبور.

في الوقت الحالي، العلماء غير متأكدين بالضبط مما يشكل الغلاف الجوي لهذا الكوكب، وما إذا كان لديه غلاف جوي، وما إذا كان الماء موجودًا، على الرغم من أن باليثورب قال إنهم لا يتوقعون العثور على الماء هناك.

وقالت: "لا يمكن أن يكون هناك ماء، ومن ثم نعلم أن ظاهرة الاحتباس الحراري الجامحة قد حدثت بالفعل على هذا الكوكب، وهو أشبه بكوكب الزهرة". "قد يكون هناك ماء، وفي هذه الحالة يكون أشبه بنا... أو هناك بصمات يمكن اكتشافها والتي من شأنها أن تظهر لك أن ظاهرة الاحتباس الحراري الجامحة قيد التقدم، لذا من الممكن أن تفقد الماء."

أما بالنسبة للمرحلة التالية من تحليل الغلاف الجوي للكوكب الخارجي، يأمل العلماء في استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وإجراء التحليل الطيفي. تتضمن هذه الطريقة التقاط ضوء النجوم الذي يضيء عبر الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية ورؤية الأطوال الموجية التي تمتصها جزيئات معينة، مما يكشف عن وجودها في الغلاف الجوي.

وبتسليط الضوء على الكوكب الخارجي نفسه، قال باليثورب إن العلماء يأملون أن يساعدنا هذا العمل على فهم كوكبنا بشكل أفضل.

وقالت: "ما سيعلمنا إياه هذا الكوكب على وجه الخصوص هو ما حدث لتبقى الأرض صالحة للسكن، ولكن كوكب الزهرة لا يمكن أن يخبرنا بمسارات القابلية للسكن التي تسلكها الكواكب أثناء تطورها".

وأوضحت أنه على الرغم من أن الكوكب الخارجي يمكن أن يكون صالحًا للسكن بالنسبة للبشر وهو "قريب" نسبيًا من نظامنا الشمسي من الناحية الفلكية، فمن غير المرجح أن يزوره أي شخص قريبًا.

وقال باليثورب: "لا يمكن الوصول إليه، فهو على بعد 12 فرسخًا فلكيًا"، مضيفًا أن الأمر سيستغرق حوالي 225000 عام للوصول إلى Gliese 12b باستخدام أسرع مركبة فضائية موجودة حاليًا.

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