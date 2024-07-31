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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر إدريس: اللاعبون تعهدوا بالابتعاد عن السوشيال ميديا خلال المشاركة في أولمبياد باريس

صدى البلد

قال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنه خلال تواصله مع اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس 2024 أخبروه بأنهم لا يشغل بالهم ما يقال ضدهم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وأضافوا أنهم يركزون في التدريبات استعدادا للمنافسات المقبلة في أولمبياد باريس وأن متابعة السوشيال ميديا في الوقت الراهن مضيعة للوقت كونها تبث رسائل مسمومة الغرض منها التشويش على تركيزهم، وهو ما فطنوا إليه وقرروا الابتعاد مؤقتا عن متابعة ما يقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه بحديثه مع مختلف اللاعبين واللاعبات قرر إلغاء فكرة سحب الهواتف التي كانت مطروحة قبل السفر إلى الأولمبياد حتى يتم توفير مناخ هادئ للجميع والمحافظة عليهم من ضغوط السوشيال ميديا الهدامة.

واختتم ياسر إدريس تصريحاته قائلا إنه يجلس مع اللاعبين بشكل يومي لحثهم على بذل أقصى الجهد بهدف التفكير في مصلحة الوطن والظهور بشكل مختلف في الأولمبياد حتى يتم تحقيق الهدف المنشود، والعودة إلى القاهرة متوجين بالميداليات الأولمبية والتي تعد أفضل وسام لأي بطل رياضي يمثل بلده في هذا المحفل الذي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات.

ووجه رسالة إليهم قائلا: “عليكم استغلال تلك الفرصة وكتابة أسمائكم بحروف من نور في المحفل الأولمبي”.

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