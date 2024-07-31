طرح فيلم "بنات ألفة" على نتفليكس في هذا الموعد

كشفت منصة نتفليكس عن موعد طرح فيلم بنات ألفة، وذلك بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية.

ومن المقرر طرح فيلم بنات ألفة من بطولة الفنانة هند صبري يوم 8 أغسطس الجاري.



يدور فيلم بنات ألفة عن قصة عائلة الشّيخاوي، التي تصدرت عناوين الأخبار عام 2016 عندما غادرت اثنتان من البنات المراهقات الأربعة منزل الأمّ "ألفة حوماني" في تونس، للقتال مع داعش في ليبيا، وفي حديثها إلى الكاميرا في فيلم الخيال الوثائقيّ الرّائع للمخرجة كوثر بن هنية، تلقي "ألفة" أحيانًا اللّوم على الحكومة لسماحها للدّعاة الجهاديّين بطرح آرائهم، وأحيانًا أخرى تلقي الّلوم على حبّها الخانق والقاسي، حيث تغوص المخرجة في الدّيناميكيّة المؤلمة لهذه العائلة المنقسمة.



تلعب ممثّلتان دور المتمرّدتين الهاربتين في مشاهد تعيد تجسيد الماضي، بينما تلعب الفتاتان الأصغر سنَّا دوريهما بنفسيهما، وتسرد "أولفا" الأحداث بنفسها أحيانًا، ونشاهد "هند صبري" تؤدّي شخصيّتها أحيانًا أخرى.

فيلم بنات ألفة

الفيلم بطولة النجمة هند صبري و من إخراج وتأليف كوثر بن هنية، وتم تصويره في تونس العام الماضي.