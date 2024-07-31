وكيل الأزهر: بدء استقبال الطعون على نتيجة الثانوية 3 أغسطس

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنه تم تكليف مديري إدارات الكمبيوتر بالمناطق الأزهرية بالإشراف على منظومة الطعون الإلكترونية، وتخصيص أجهزة الحاسب بالإدارات التعليمية لتسهيل عمل منظومة الطعون.

وقال وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 224، أن العمل في منظومة الطعون الإلكترونية يبدأ من السبت 3 أغسطس حتى يوم الاثنين 19 أغسطس، ولن تقبل طلبات أو تحصل رسوم بعد هذا الموعد.

وأضاف أنه يمكن سداد الرسوم من خلال موقع الطعون أو يدويا من خلال الإدارات التعليمية، كما تقرر إدراج الشفوي في منظومة الطعون لمادتي القرآن الكريم والحديث، ويمكن لأي شخص التقدم بالطعون ولكن يقتصر الاطلاع على الورقة الامتحانية على الطالب فقط.