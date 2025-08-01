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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء منطقة حرة بشرم الشيخ لدعم الصادرات الزراعية في جنوب سيناء | تفاصيل

ايمن علام امين شئون المصريين بالخارج بالجبهة الوطنية
ايمن علام امين شئون المصريين بالخارج بالجبهة الوطنية
ايمن محمد


​ اقترح رجل الأعمال أيمن علام، أمين أمانة "شئون المصريين بالخارج" بحزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء، رؤية جديدة لدعم تصدير الحاصلات الزراعية التي تشتهر بها محافظة جنوب سيناء .

 وجاء هذا الاقتراح خلال لقائه بالنائب غريب حسان، أمين عام الحزب بجنوب سيناء، في مقر الحزب بمدينة طور سيناء.


​دعم التوسع الزراعي


​تتركز رؤية علام على دعم التوسع الزراعي في المناطق الواقعة بين مدن جنوب سيناء، وخاصة في طور سيناء ورأس سدر وسانت كاترين. 

وتتميز هذه المناطق بإنتاج فواكه مثل المانجو والعنب والبلح المجدول والزيتون والتين والمشمش واللوز، بالإضافة إلى الأعشاب الطبية والعطرية في سانت كاترين.
​ويرى علام أن هذا التوسع الزراعي يمكن أن يساهم في "تعمير حقيقي" لسيناء، ويدعم الحركة السياحية المتنامية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.


​منطقة حرة ومركز لوجستي
​ولتحقيق هذه الرؤية،

 اقترح علام تخصيص منطقة حرة في شرم الشيخ مع مركز دعم لوجستي. وتهدف هذه المنطقة إلى تسهيل عملية الاستثمار وتصدير المنتجات الزراعية إلى الدول الأوروبية، بما يفتح أسواقًا جديدة للمنتجات السيناوية.
​وأكد علام على ضرورة وجود مجالات استثمارية أخرى في جنوب سيناء تدعم قطاع السياحة و تسانده في الظروف العالمية المختلفة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتمتع بإمكانيات واعدة لاستثمار متنوع وفريد.


​تبني الرؤية ودعمها


​من جانبه، أكد النائب غريب حسان أن حزب الجبهة الوطنية يتبنى هذه الأفكار والرؤى الجديدة التي تدعم التنمية والاستقرار. كما ناقش الحزب مع علام سبل مشاركة أمانة "شئون المصريين بالخارج" في الانتخابات القادمة، للسياحة في جنوب سيناء بالدول الأوروبية.
​وفي سياق متصل، تبنى الحزب أيضًا استكمال الموافقات اللازمة لمشروع المنطقة الصناعية في أبو زنيمة، لتصنيع رمل الزجاج وتطوير محاجر الرخام والجرانيت، بالإضافة إلى الارتقاء باستخراج المعادن من جبال سيناء وتحويلها لمنطقة صناعية عملاقة.

جنوب سيناء ايمن علام الجبهة الوطنية المصريين بالخارج صادرات زراعية مركز لوجستي شرم الشيخ

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