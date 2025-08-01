سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم أول أغسطس 2025

استقر سعر العملات الأجنبية والعربية علي مستوي السوق المصرية دون تغيير في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 1-8-2025.

وينشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه اليوم الجمعة في نهاية تعاملات اليوم.

سعر الدولار

سجل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع

الجنيه الاسترليني اليوم

بلغ سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 64.29 جنيه للشراء و 64.48 جنيه للبيع

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه اليوم نحو 55.59 جنيه للشراء و 55.75 جنيه للبيع

الدولار الكندي اليوم

بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه اليوم نحو 35.09 جنيه للشراء و 35.19 جنيه للبيع

الكرون الدنماركي اليوم

بلغ سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 7.4 جنيه للشراء و 7.47 جنيه للبيع

الكرون النرويجي اليوم

بلغ سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 4.7 جنيه للشراء و 4.72 جنيه للبيع

الكرون السويدي اليوم

بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 4.9 جنيه للشراء و 4.99 جنيه للبيع

الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 59.77 جنيه للشراء و 59.95 جنيه للبيع

الـ100 ين ياباني اليوم

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 32.39 جنيه للشراء و 32.488 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي اليوم

بلغ سعر الدولار الإسترالي أمام الجنيه نحو 31.29 جنيه للشراء و 31.38 جنيه للبيع

اليوان الصيني اليوم

بلغ سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 6.7 جنيه للشراء و 6.77 جنيه للبيع

العملات العربية

استقرت العملات العربية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الجمعة علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 12.95 جنيه للشراء و12.99 جنيه للبيع

الدينار الكويتي اليوم

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 158.81 جنيه للشراء و 159.34 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي امام الجنيه نحو 13.23 جنيه للشراء و 13.27 جنيه للبيع

الدينار البحريني اليوم

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 128.96 جنيه للشراء و 129.29 جنيه للبيع

الريال العماني اليوم

وصل سعر الريال العماني أمام الجنيه نحو 126.25 جنيه للشراء و 126.6 جنيه للبيع

الريال القطري اليوم

سجل سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 13.32 جنيه للشراء و 13.38 جنيه للبيع

الدينار الأردني اليوم

وصل سعر الدينار الأردني أمام الجنيه نحو 688.46 جنيه للشراء و 68.84 جنيه للبيع.