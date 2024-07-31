عباس أبو الحسن يعلق على اغتيال إسماعيل هنية

نشر الفنان عباس أبو الحسن، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد اغتيال إسماعيل هنية على يد الاحتلال الصهيوني.

وقال أبو الحسن إن اغتيال هنية ليس له مصير، ويجب أن يتحول إلى وقود نار تشتعل في قلوب الفدائيين الممتلئين بحق المقاومة، مما يطيل أعمارهم ويزيد من عزيمتهم واُغتيل الرنتيسي ومن قبله الشيخ ياسين، فهل ماتت المقاومة أم استعرت نارها ؟!، مقاومة المحتل هي غريزة البقاء بشرف لا بانبطاح.

وأضاف عباس أبو الحسن أن الفكرة المصيرية هي عقيدة تتعدى الأشخاص ولا تتوقف عندها، اغتيال هنية لا مصير له إلا أن يتحول وقودًا يندلع نارًا في قلوب فدائية ممتلئة بحق المقاومة فتطيل أعمارهم وتزيد من عزيمتهم، بينما النضال مستمر، يموت الرمز، وآخر يلتقط الشارة، فى القضايا المصيرية تظل حية وأبدًا لا تموت، لا فناء لثائر، هو القيامة ذات يومًا آت، وداعا هنية.

يذكر أن عباس أبو الحسن شارك مؤخرا فى فيلم "شقو" والذى قام ببطولته عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.