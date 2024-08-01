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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص عروض سيارات المعاقين في مصر.. هيونداي 30i وتوسان بأسعار مغرية

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

مع زيادة اهتمام السوق المصرية بتوفير سيارات ملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة، هناك العديد من الخيارات الجيدة بأسعار معقولة. 

نعرض لكم اليوم أرخص سيارتين معاقين مستعملتين، حيث يمكن أن تلبي احتياجات أصحابها بتكلفة مناسبة وبمواصفات جيدة.

 

1. هيونداي 30i موديل 2008

تأتي سيارة هيونداي 30i موديل 2008 كأحد الخيارات المميزة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتتميز بمجموعة من المواصفات الجيدة:

- الميزات: السيارة مزودة بفتحة سقف كهربائية، كراسي جلد، وتكييف تاتش. كما تحتوي على سخانات كراسي، جنوط سبور، وفوانيس شبورة، بالإضافة إلى مرايات ضم كهربائية وتارمالتي.


- الحالة: مع عداد يصل إلى 90,000 كم، تعد السيارة في حالة "زيرو" بمعنى الكلمة. تم تأكيد أن السيارة فابريكا بالكامل من الداخل والخارج.
- السعر والموقع: السعر المطلوب هو 350,000 جنيه مصري، ويمكن معاينة السيارة في منطقة الجيزة، وهي قد فاتت فترة الحظر منذ 4 شهور وتتوفر برخصة مرور نكلا.

2. توسان 2016 تربو

تُعتبر سيارة توسان 2016 تربو من الخيارات الجيدة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتأتي بمواصفات متقدمة:

- الميزات: السيارة تأتي بفئة ثانية كاملة التجهيزات، باستثناء الفتحة والبصمة. تشمل التجهيزات الإضافية الجواب الحركي بمرافق، وهو ما يعزز من سهولة استخدام السيارة. 
- الحالة: السيارة فابريكا من الداخل والخارج، مع عداد يبلغ 135,000 كم. كانت السيارة قد فاتت فترة الحظر منذ سنة.
- السعر والموقع: السعر المطلوب هو 885,000 جنيه مصري، مع إمكانية التفاوض. يمكن معاينة السيارة في الحسنية الشرقية.

تفاصيل إضافية:

تُعد سيارة هيونداي 30i مناسبة لأولئك الذين يبحثون عن سيارة تتمتع بقدرات تنقلية مريحة وبسعر اقتصادي. 

مع توفر المواصفات الإضافية مثل الجنوط الرياضي والفوانيس، تعد خيارًا جيدًا للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
 

- هيونداي توسان 2016 تربو

تعتبر سيارة توسان خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن سيارة بمواصفات متكاملة، وتأتي مع جميع التجهيزات الضرورية لتسهيل استخدام السيارة. 

السعر، رغم كونه أعلى من السيارة الأولى، يعكس التجهيزات المتقدمة والحالة الممتازة للسيارة.

توفر هاتان السيارتان خيارات متنوعة لذوي الاحتياجات الخاصة في السوق المصري، مما يعزز من قدرتهم على التنقل بحرية وسهولة، ويؤكد على توافر السيارات المناسبة بأسعار معقولة في السوق.

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