وداعا للأنسولين.. بشرى سارة لمرضى السكري وبدون آثار جانبية

قالت الدكتورة ايناس شلتوت استاذ الباطنة وعلاج السكر بطب القصر العيني، إن هناك تطورات في ابتكار الادوية التي تعمل على الخلايا المناعية للقضاء على مرض السكر، كبديل لحقن الانسولين، موضحة أن هناك علاج مبتكر يؤخذ في شكل حقن وهو يؤخر من الاصابة بمرض السكري.

وتابعت الدكتورة إيناس شلتوت، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج" 90 دقيقة"، والمذاع على فضائية" المحور"، أن هذه الادوية المبتكرة يتم اكتشافها في المراحل الاولية لمرض السكري، وحتى الاطفال يتم اعطائهم الجرعات مع بداية اصابتهم بالسكر من النوع الاول.

وأكملت" شلتوت"، أن المجموعة الدوائية الحديثة مبشرة جدا، والاثار الجانبية له ضعيفة، وننتظر المزيد من الابحاث عنها.