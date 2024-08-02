حرب مفتوحة.. مصادر تكشف خطط المقاومة ضد إسرائيل



نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادرها قولها إن هناك ترتيبات مكثّفة تجري بين الحوثيين ومحور المقاومة على مستوى عالٍ، للرد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت المصادر بحسب الصحيفة ذاتها؛ " إن هناك استعدادات لحرب مفتوحة ضد الكيان، منوهة إلى أن الأميركيين عملوا على تفعيل كل القنوات الإقليمية والدولية في محاولة لتأجيل الرد، مستخدمين شعار «التهدئة واحتواء تداعيات» الجرائم الإسرائيلية، أكانت اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، في طهران، أم اغتيال القائد في المقاومة الإسلامية في لبنان، فؤاد شكر، في الضاحية الجنوبية لبيروت، أم قتل منتسبي الحشد الشعبي»في جرف الصخر شمال محافظة بابل العراقية."

وكان قائد ميليشيا «الحوثي »، عبد الملك الحوثي، أن «الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي سيكون أقوى وأوسع نطاقاً» بمشاركة قوات صنعاء، مشيراً في خطابه الأسبوعي، أمس، إلى أن «التنسيق يجري على مستوى عال في إطار محور المقاومة».

واتهم الولايات المتحدة بمنح الضوء الأخضر للكيان لاغتيال هنية، والمشاركة في التصعيد الإجرامي الأخير ضد دول المحور، مضيفا «واشنطن دعمت وتدعم جرائم رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، منذ عشرة أشهر، وفي أعقاب كل جريمة تدفع بحلفائها في المنطقة والعالم للتدخل للتهدئة في محاولة لاحتواء الرد».

