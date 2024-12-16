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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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رياضة

حسن مصطفى: لا أعرف المدرب من اللاعب في الأهلي حاليا

كولر
كولر
يمنى عبد الظاهر
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أكد حسن مصطفى لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، تسرع في خروج الفلسطيني وسام أبوعلي في مباراة باتشوكا.

وقال حسن مصطفى، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" في بداية الموسم الجهاز الفني حدد احتياجاته وضم يحيى عطية الله بعد إصابة علي معلول، وكان هناك أزمة مع بيرسي تاو، وحصلت جلسة للصلح، ورحل أليو ديانج، وأحمد عبدالقادر الذي كان يمتلك مهارة فردية".

وتابع:" كان من الافضل اعارة بيرسي تاو ورضا سليم، والتعاقد مع جناح ومهاجم، واخر مباراة الأهلي قدم أداء جيد كان في مباراة العين الإماراتي".

وأكمل: "أثناء تواجدي في الأهلي كان يتواجد أسامة حسني وعماد متعب وأحمد بلال، وفلافيو، وخالد بيبو، بجانب بعض اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم ويرحلون مثل رامي ربيع وعبدالحميد حسن ورضا لويشي وأحمد رؤوف".

وواصل: "الأهلي حاليا لا يضم مهاجمين بجانب وسام أبوعلي، وهو بيموت نفسه في الملعب، وكان يحتاج من يتعاون معه في مباراة الأمس، وفريق باتشوكا ضعيف وينافس على الهبوط في الدوري المكسيكي ولن يكون أفضل من أندية الدوري المصري".

واستكمل: "تغييرات كولر كانت غريبه، وكان من الأفضل مشاركة رضا سليم، وإمام عاشور إنتاجه في المباراة صفر، وكان هناك تسرع في خروج وسام أبوعلي".

وزاد لاعب الأهلي السابق: "الأهلي غاب عنه التوفيق أمس، لأنه لم يفعل كل شئ في الكرة، وتوقعت إهدار عمر كمال عبدالواحد ضربة الترجيح، ونجلي توقع إهدار كهربا".

وأردف: "لا أعرف من المدرب ومن اللاعب في الأهلي حاليًا، وشخصية الجيل الحالي تختلف عن جيلنا، وفي 2006 أحمد حسن أهدر ركلة جزاء أمام كوت ديفوار، وفي ركلات الترجيح طلب أن يسدد أو كرة، عكس ما فعله إمام عاشور بعد رفضه التسديد".

وأوضح: "اللاعب الأجنبي من المفترض أنه قادم من أجل عمل الفارق، ولو مستواه مثل اللاعبين الحاليين الأفضل رحيلهم، والأهلي لا يستفاد من الأجانب ويدفع دولارات فقط".

حسن مصطفي بيرسي تاو كولر وسام ابو علي خسارة النادي الاهلي

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