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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بسبب حسين لبيب | تطور في توقيع جروس لـ الزمالك

جروس
جروس
باسنتي ناجي
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كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن توقيع الزمالك مع جروس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"مصدر.. تأجيل توقيع جروس للزمالك لنهاية الأسبوع بسبب سفر حسين لبيب للمغرب وضيق الوقت".

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك قدم مستوى جيدا أمام المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وزيزو سجل هدفًا رائعًا رغم الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، وحقق الفريق الأبيض فوزًا مستحقًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الزمالك والمصري قادران على التأهل من دور المجموعات، والمصري تأثر بغياب ميدو جابر الذي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق البورسعيدي".

وأضاف: "الزمالك كسر عقدة المصري، والفريق الأبيض كان بعيدا في المواسم الأخيرة عن تحقيق الفوز على الفريق البورسعيدي".

وأكمل: "السويسري كريستيان جروس تواجد في لقاء الزمالك والمصري بعد وصوله القاهرة اليوم، وتم التواصل مع المدرب السويسري عقب رحيل جوزيه جوميز، وتم التحرك بشكل سريع عقب رحيل البرتغالي عن منصبه، والأمر الإيجابي هو التحرك السريع بغض النظر عن صحة القرار من عدمه".

وواصل: "هناك جلسة حاليا بين مسئولي الزمالك وجروس، من أجل حسم الاتفاق معه حول كافة الأمور التي تخص توليه تدريب الفريق الأبيض، ومن الناحية المالية جروس هو الأنسب لتولى تدريب الفريق".

وتابع: "الزمالك كان يبحث عن مدرب يستطيع تولي المهمة ويكون مناسبا ماليا، والمدرب اشترط ضم أمير عزمي مجاهد بالإضافة لإصراره على وجود مساعديه الأجانب".

وأضاف: "مسئولو الزمالك كانوا يريدون وجود محمود فتح الله، لكن جروس طلب ضم أمير عزمي مجاهد وأصبح قريبا من تولي المسئولية، بعدما اعتذر لنادي الداخلية عن التواجد في الفترة المقبلة".

وأردف: "وقد ينضم عماد المندوه لتدريب حراس المرمى في يناير، والأقرب استمرار عبدالواحد السيد في منصب مدير الكرة، وفكرة الاستعانة بـ أحمد عيد عبدالملك كانت مطروحة أيضا".

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