حد أدنى 15% .. سلطنة عمان تطبق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

ذكرت وكالة أنباء السلطنة العمانية مساء الثلاثاء نقلا عن مرسوم سلطاني أن عمان ستطبق ضريبة حد أدنى 15% على الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في البلاد اعتبارا من يناير الجاري.

وقال مسؤول في هيئة الضرائب العمانية لوكالة الأنباء الرسمية إن الضريبة ستطبق على الشركات المتعددة الجنسيات التي يبلغ إجمالي إيراداتها السنوية المجمعة 300 مليون ريال عماني (750 مليون يورو).

وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت عدة دول خليجية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت، ضريبة مماثلة على الشركات المتعددة الجنسيات الكبرى العاملة في البلاد اعتبارًا من يناير.