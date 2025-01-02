طريقة عمل كريم شانتيه| خطوة بخطوة

كريم شانتيه من الأشياء التي لا غنى عنها في أي منزل، لأنه متعدد الاستخدامات سواء لتزيين الطعام أو إضافته في بعض الوصفات المتنوعة.

طريقة عمل كريم شانتيه

إليكِ طريقة عمل كريم شانتيه في البيت بطريقة سهلة:

المكونات

• 1 كوب كريمة خفق (يفضل أن تكون باردة جدًا)

• 2-3 ملاعق كبيرة سكر بودرة (حسب الرغبة)

• نصف ملعقة صغيرة فانيليا



الطريقة:

1. تجهيز الكريمة:

• تأكدي من أن الكريمة باردة جدًا. يمكن وضع الكريمة في الثلاجة لمدة ساعة قبل استخدامها، وكذلك التأكد من أن الوعاء الذي ستخفقين فيه نظيف وبارد.

2. خفق الكريمة:

• في وعاء عميق، ضعي الكريمة الباردة باستخدام الخفاق الكهربائي أو اليدوي.

• ابدئي بالخفق على سرعة منخفضة ثم زيدي السرعة تدريجيًا حتى تصبح الكريمة كثيفة ويبدأ في تكوّن القمم الناعمة.

3. إضافة السكر والفانيليا:

• بعد أن تصبح الكريمة شبه جاهزة، أضيفي السكر البودرة والفانيليا. استمري في الخفق حتى يتماسك الكريم تمامًا وتصبح القمم ثابتة عند رفع المضرب.

4. استخدام الكريم:

• يمكنكِ استخدام كريم الشانتيه مباشرةً لتزيين الحلويات مثل الكيك، الكاب كيك، الفواكه، أو أي تحلية تفضلينها.

نصائح:

• تأكدي من أن الكريمة تحتوي على نسبة دسم عالية (على الأقل 30%) حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف.

• يمكنكِ تعديل كمية السكر حسب رغبتك، أو حتى استخدام مُحلي طبيعي إذا كنتِ تفضلين.

• إذا أردتِ تماسكًا إضافيًا، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من مثبتات الكريمة (مثل الجيلاتين أو مستحضر تثبيت الكريمة المتوفر في بعض الأسواق).

طريقة عمل كريم شانتيه

طريقة عمل كريم شانتيه للتورتة

إليكِ طريقة عمل كريم شانتيه مثالي لتزيين التورتة:

المكونات:

• 1 كوب كريمة خفق (يفضل أن تكون باردة جدًا، على الأقل 35% دسم)

• 3-4 ملاعق كبيرة سكر بودرة (حسب الرغبة)

• 1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

• (اختياري) 1/2 ملعقة صغيرة مثبت كريمة أو جيلاتين (لتثبيت القوام بشكل أفضل عند التزيين)



طريقة التحضير:

1. تجهيز المكونات:

• تأكدي من أن الكريمة باردة جدًا. يمكنك وضع الكريمة في الثلاجة قبل استخدامها لمدة ساعة أو أكثر.

• إذا كنتِ تستخدمين مثبت كريمة أو جيلاتين، قومي بإذابته في قليل من الماء الساخن واتركيه ليبرد تمامًا قبل إضافته إلى الكريمة.

2. خفق الكريمة:

• في وعاء بارد (يمكنك وضعه في الثلاجة قبل الاستخدام)، ضعي الكريمة الباردة.

• ابدئي بالخفق باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة متوسطة ثم زيدي السرعة تدريجيًا حتى يصبح القوام كثيفًا وتظهر قمم ناعمة.

3. إضافة السكر والفانيليا:

• أضيفي السكر البودرة والفانيليا تدريجيًا أثناء الخفق، واستمرّي في الخفق حتى تحصلي على قوام كثيف وثابت. إذا كنتِ تستخدمين مثبت الكريمة أو الجيلاتين، أضيفيه الآن واخلطي جيدًا.

4. استخدام الكريمة لتزيين التورتة:

• بمجرد أن يصبح الكريم جاهزًا، يمكنكِ استخدامه لتغطية التورتة وتزيينها حسب الرغبة.

• يمكنكِ إضافة طبقات من الكريمة بين طبقات التورتة أو تزيين الوجه والأطراف.

نصائح:

• للحصول على قوام ثابت، يفضل خفق الكريمة بسرعة متوسطة في البداية ثم زيادة السرعة تدريجيًا.

• إذا كنتِ تستخدمين مثبت الكريمة أو الجيلاتين، تأكدي من إضافته عندما تبدأ الكريمة في التماسك ولكن قبل أن تتماسك تمامًا، لكي تحصلي على قوام ثابت طوال الوقت.

• تأكدي من أن الكريمة التي تستخدمينها تحتوي على نسبة دسم كافية (35% أو أكثر) للحصول على قوام مثالي.



