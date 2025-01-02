سهلة وغير مكلفة.. طريقة عمل الحلبسة

الحلبسة (حمص الشام) من المشروبات الساخنة الشهيرة في فصل الشتاء في مصر، إليك طريقة تحضيرها:

المكونات:

1 كوب حمص (منقوع لمدة 12 ساعة على الأقل)

4 أكواب ماء

1 بصلة صغيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة شطة (اختياري)

عصير ليمونة واحدة

ملح وفلفل حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم



الطريقة:

1. سلق الحمص:

قومي بغسل الحمص جيداً بعد النقع.

ضعيه في وعاء على النار مع كمية مناسبة من الماء واتركيه حتى ينضج (قد يستغرق حوالي 45 دقيقة إلى ساعة).

2. إعداد الحساء:

في وعاء آخر، سخني الزيت وأضيفي البصل المفروم والثوم وقلبي حتى يذبل.

أضيفي معجون الطماطم، الكمون، البابريكا، والشطة (إن كنتِ تفضلينها حارة) وقلبي لمدة دقيقة.

3. دمج المكونات:

أضيفي الحمص المسلوق مع مائه إلى خليط الطماطم.

اتركي المزيج يغلي لمدة 10-15 دقيقة حتى تمتزج النكهات جيداً.

4. التقديم:

أضيفي الملح والفلفل وعصير الليمون قبل التقديم مباشرة.

قدمي الحلبسة ساخنة مع شرائح الليمون على الجانب.

استمتعي بمشروب شتوي دافئ ومغذٍ.

توابل الحلبسة

توابل الحلبسة هي سر النكهة المميزة. إليك أهم التوابل المستخدمة لتحضير حلبسة لذيذة:

1. الكمون:

المكون الأساسي للحلبسة، يعطيها نكهة قوية ومميزة.

2. الملح:

يضاف حسب الرغبة، لكن يُفضل إضافته بعد نضج الحمص.

3. الفلفل الأسود:

يعطي توازنًا خفيفًا لنكهة التوابل.

4. الشطة (اختياري):

لمحبي النكهة الحارة.

5. الكزبرة الجافة (اختياري):

تضيف عمقًا للنكهة عند إضافتها بكميات صغيرة.

6. الثوم المفروم:

يُضاف مع التوابل عند التحمير لزيادة النكهة.

7. عصير الليمون:

يضاف عند التقديم للحصول على طعم منعش ومتوازن.

8. ورق اللورا وحبوب الحبهان:

يستخدمان أثناء السلق لإضفاء نكهة عطرية خفيفة.



ملاحظة:

يمكن تعديل كمية التوابل حسب ذوقك الشخصي للحصول على النكهة التي تفضلها.

إليكِ طرق عمل الحلبسة بشكل سريع وبسيط:

الطريقة الأولى: باستخدام حمص مسلوق مسبقًا

المكونات:

كوبان من حمص الشام المسلوق

كوب عصير طماطم

2 فص ثوم مفروم

نصف ملعقة صغيرة كمون

شطة (اختياري)

ملح وفلفل

عصير ليمون

ماء ساخن



الخطوات:

1. في وعاء على النار، أضيفي عصير الطماطم مع الثوم وقلّبي لمدة 2-3 دقائق.



2. أضيفي الحمص المسلوق، الكمون، الشطة، الملح، والفلفل، ثم اخلطي جيدًا.



3. أضيفي الماء الساخن واتركيه يغلي لمدة 5-10 دقائق لتتشرب النكهات.



4. قدّمي الحلبسة ساخنة مع عصير الليمون.



طريقة عمل حمص الشام السريع

الطريقة الثانية: باستخدام حمص معلب

المكونات:

علبة حمص جاهز

ملعقتان كبيرتان معجون طماطم

ملعقة زيت زيتون

نصف ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة

ملح وفلفل

عصير ليمون



الخطوات:

1. سخني الزيت في قدر، وأضيفي معجون الطماطم وقلّبيه لدقيقتين.



2. أضيفي الحمص المعلب مع الماء الموجود في العبوة.



3. أضيفي الكمون، الشطة، الملح، والفلفل، واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.



4. صبي الحلبسة في أكواب وقدميها ساخنة مع الليمون.