ماذا أفعل قبل رمضان؟.. 4 أمور يجب الاستعداد بها قبل الشهر الفضيل

قال الشيخ أحمد سعيد فرماوي، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنه يجب على الإنسان أن يستعد لشهر رمضان، وأن أولى خطوات الاستعداد هي صيام النوافل، مثل صيام الإثنين والخميس.



وأضاف فرماوي خلال استضافته في برنامج 'صباح البلد'، الذي يقدمه الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير على قناة 'صدى البلد'، أن الأمر الثاني يتعلق بقراءة القرآن الكريم، خصوصًا أن رمضان هو شهر القرآن.



وتابع أنه يجب على الإنسان أن يبر الوالدين ويصل الأرحام، بالإضافة إلى تنفيذ سائر الأعمال التي وردت عن السلف الصالح.



وأكمل فرماوي أن من جميل القدر أن يتوافق رأس السنة الميلادية مع شهر من أشهر الحُرم، وهو شهر رجب، الذي يُصب فيه الخير.



وأوضح أن الإنسان يجب أن يستعد للعام الجديد، ويسعى لاستباق الخيرات، وأن يراجع ما قصّر فيه العام الماضي ليعوضه هذا العام.

