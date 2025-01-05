الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد بعد توقعات الأرصاد بأمطار غزيرة اليوم الأحد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الإسكندرية الأحد الموافق 5 يناير 2025، حيث من المقرر أن تتعرض البلاد لأمطار بين متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا.

وذكرت شركة الصرف بالإسكندرية أنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأحد أمطارًا تبدأ مساءً تكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا تزيد شدتها تدريجيا مع تقدم ساعات الليل على بعض المناطق وخاصة شرق المحافظة.

وأضاف بيان الشركة أنه ذلك يصاحبه نشاط للرياح تصل سرعتها إلى 40- 50 كم /س مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج يتراوح من 2 إلى 3 متر .

وذكر بيان لهيئة الأرصاد الجوية اليوم، أنه من المتوقع أن يسود حالة اضطراب بالبحر المتوسط حيث ترتفع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مع الشعور بالبرودة حيث تبلغ درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 9 درجات، وتبلغ سرعة الرياح 36كم/س.

وتوقع البيان استمرار سقوط الأمطار حتى بعد غدًا الاثنين والتي تكون بين خفيفة ومتوسطة مع استمرار نشاط الرياح على أغلب الأنحاء.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ وضمان استمرار حركة المرور.

وتابع أن خطة مواجهة النوات مستمرة و أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، فضلًا عن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين.

وتابع اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أن التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية يتم بشكل يومّي،و يتم رفع حالة الطوارئ بالشركة عند رصد تحذير بسقوط الأمطار، ونشر قرابة 180 سيارة ومُعدة بالنقاط الساخنة، المتوقع تجمُع مياه الأمطار فيها، وتقوم غُرفة العمليات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وغُرف العمليات المُماثلة في الأجهزة التنفيذية.

واستعدت محافظة الإسكندرية للتقلبات الجوية والنوات بفصل الشتاء، من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ والأحياء وشركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع الأمطار وتداعيات النوات.

معدات الصرف الصحي وسحب تجمعات مياه الأمطار

وأكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على أن إجمالي المعدات الخاصة برفع الأمطار أمام مبنى ديوان عام المحافظة 250 معدة تفصيلها 80 معدة خاصة بالصرف الصحي تعمل على الاسهام في عمليات تطهير مواقع منظومة الصرف الصحي، وسحب تجمعات مياه الأمطار أثناء النوات، مع الجاهزية لتنفيذ أي مهمة طبقاً للتغييرات المُناخية، بالإضافة إلى 60 معدة لمياه الشرب مُجهزة لنزح المياه، و 50 معدة تابعة لشركة توزيع الكهرباء تستخدم لتأمين وتوفير الاحتياجات اللازمة من الكهرباء للمنشآت الهامة، مثل: المستشفيات، ومحطات الصرف الصحي، ومحطات المياه.