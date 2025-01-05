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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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محافظات

الزينية بالأقصر ترفع 265 طنا من التراكمات وتكثف إنارة الطرق

الزينية ترفع 265 طن من التراكمات وتكثف إنارة الطرق
الزينية ترفع 265 طن من التراكمات وتكثف إنارة الطرق
شمس يونس
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أوضح أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية أنه تم تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار المتاخمة على الأسلاك الكهربائية وكشافات الإنارة وتم قصها وتهذيبها، لوضوح الرؤية بالشوارع و خاصة بمنطقة العوايدة ، و أعمال رفع كفاءة منظومة الكهرباء ،وإصلاح وتركيب كشافات الإنارة بمنطقة مدرسة الشهيد عبد الرؤوف بالزينية بحري ، و أيضاً تم الانتهاء من  عمل محاضر انضمامية مع المرافق لرصف طريق كوبري غالب حتي مدخل طيبة بقرية المدامود بحري ورصف فرع ٤ بالزينية قبلي وفرع ٥ بالزينية بحري وميدان الصيادين ، وكذلك تم إنهاء أعمال تركيب أغطية المناهل الخاصة بالصرف الصحي بالزينية ، وتم المرور علي المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من جودة رغيف الخبز بالمدينة والقرى التابعة لها. 
وفي اطار تكثيف أعمال منظومة النظافة على مستوى مركز ومدينة الزينية تم رفع 265 طن من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة من مدخل شارع نصرالله، والأرض المخصصة لإنشاء مركز الخدمات الشرطية بالزينية قبلي، والطريق الرئيسى الأقصر_ العشى، محور اللواء الدكتور سمير فرج، وكافة الشوارع الرئيسية والجانبية بقرى مدينة الزينية. 

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد و متابعة أعمال استعدادات كافة قطاعات المراكز والمدن.


وفي سياق آخر، وللتصدي لكافة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ إزالة سور من الطوب الأحمر والأسمنت مخالف لخط التنظيم بنجع البكورة علي مساحة ٢٠ متر تقريباً وبإرتفاع متر تقريباً، وذلك بإشراف رئيس القرية و مسؤول القسم الفني وسكرتير القرية، كما تم تنفيذ أعمال إزالة في المهد بالزينية قبلي لتعدى بالزراعة على مساحة ١٢٠ متر تقريباً وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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