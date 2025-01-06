قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المصرية اليوم الإثنين 6 يناير 2025
أشعر بالابتلاء رغم قربي من الله فلماذا؟.. الإفتاء تنصح بهذه الأمور
زيادة الإيجار القديم رسميا 2025.. اعرف الموعد وآلية التطبيق
صحيفة كندية: ترودو يعتزم الاستقالة هذا الأسبوع
الدولار رسميا الآن.. تراجع ملحوظ في البنوك اليوم الإثنين 6-1-2025
خالد الغندور: حسام حسن يرفض إلغاء معسكر يونيو.. وأبو ريدة ينقذ الأهلي
كوريا الشمالية تطلق أول صاروخ باليستي في العام الجديد
3 أيام متتالية إجازة مدفوعة الأجر.. مفاجأة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص في يناير
Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025
التعليم: حظر عقد امتحانات نصف العام 2025 اليوم وغدا
ألبس الجاكت| سقوط أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم
جولدن جلوب 2025.. فيرناندا توريس تحصد جائزة أفضل ممثلة دراما في السينما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

عشان تطمن على أطفالك.. تطبيق لمراقبة استخدامهم للهاتف الذكي

تطبيق لمراقبة استخدام طفلك للهاتف
تطبيق لمراقبة استخدام طفلك للهاتف
لمياء الياسين
×

عندما يبدأ عدد الأجهزة في الزيادة، يواجه الآباء العديد من التحديات الجديدة، ومن بين هذه التحديات الحاجة إلى مراقبة الأطفال والإشراف عليهم أثناء استخدام أجهزتهم المحمولة. وليس من غير المألوف أن نجد الآباء يستثمرون في تطبيقات الرقابة الأبوية للمساعدة في الحد من وقت استخدام أطفالهم للشاشات أو تصفية المحتوى عبر الإنترنت إليك خمس طرق لمراقبة هاتف iPhone الخاص بالطفل من جهاز يعمل بنظام Android.

 أفضل تطبيق للرقابة الأبوية


هل يمكنني التحكم في iPhone من Android؟ نعم! يمكنك التحكم في iPhone من جهاز يعمل بنظام Android بمساعدة تطبيقات وخدمات معينة. لقد جعلت شركة Apple برنامج الهاتف الذكي الخاص بها آمنًا تمامًا، لذا ليس من السهل الوصول إلى iPhone من جهاز يعمل بنظام Android.

وفي المقابل ، ابتكر المطورون تطبيقات وخدمات تتيح مراقبة أجهزة iPhone من خلال نظام التشغيل Android. والخيار الأفضل هو اختيار خدمة مراقبة ذات سمعة طيبة تدعم كلاً من iPhone ونظام التشغيل Android.

أفضل 5 طرق لمراقبة هاتف iPhone الخاص  سهلة للتحكم في جهاز iPhone الخاص بك بسهولة من أي جهاز يعمل بنظام Android.

1- الطريقة الأبوية 
 

يمكن تفعيل تطبيق Parentaler وهو أداة ضرورية لكل والد يريد مراقبة نشاط هاتف طفله والتحكم فيه.

 يحتوي هذا التطبيق على ميزات تمكن الآباء من التحكم في iPhone من Android وحمايتهم من المحتوى الضار. تتضمن بعض ميزاته ما يلي:

2- حظر التطبيقات : 

يمكن للوالدين حظر أي تطبيق غير مناسب أو مسبب للإدمان قد يكون طفلهم قد قام بتثبيته على هاتفه.

3. حظر المواقع : 

يقوم التطبيق بتصفية المحتوى غير المناسب ويمنع الأطفال من الوصول إليه.

4. التحكم في وقت الشاشة :

 يمكنك تحديد وقت الشاشة على جهاز طفلك وقفله عن بُعد بمجرد انتهاء الوقت المخصص له.

5. تنبيهات فورية : 

يرسل التطبيق تنبيهات فورية إلى أجهزة الوالدين إذا حاول طفلهم الوصول إلى محتوى غير مناسب أو تثبيت تطبيق غير مصرح به.


كيفية تثبيت Parentaler على iPhone الخاص بالطفل؟


هل تريد تثبيت Parentaler على جهاز iPhone 

بمجرد حل هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية لتثبيت Parentaler باستخدام مزامنة iCloud:

1. حدد iPhone كجهاز مستهدف ومزامنة iCloud كطريقة التثبيت.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Parentaler الخاص بك.

3. أدخل بيانات اعتماد iCloud الخاصة بحبيبك للاتصال بجهازه.

4. تحقق من وجود إشعارين: أحدهما في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ iCloud حول تسجيل دخول جديد والآخر على الهاتف المستهدف مع رمز مكون من 6 أرقام لتأكيد 2FA.

5. أدخل الرمز من الجهاز المستهدف إلى حساب Parentaler الخاص بك لإكمال عملية الربط.

نظام Android مراقبة الأطفال الرقابة الأبوية الهاتف الذكي مراقبة هاتف iPhone

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرقم القومي

800 جنيه لـ"الفورية".. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ - صورة أرشيفية

زيادة الإيجار القديم .. القيمة الجديدة وموعد التنفيذ

البنك الأهلي

888 مليار جنيه حصيلة شهادات البنك الأهلي في أول أيام الاستحقاق

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية في الصاغة - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 الآن بالمصنعية الاثنين 6 يناير 2025

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

محمد الشناوي

عرض مفاجئ من الأهلي لـ محمد الشناوي

شهادة الميلاد

خطوات وسعر استخراج شهادة الميلاد 2025.. تفاصيل

ليلي علوي

بفستان قصير .. شاهد إطلالة ليلي علوي في حفل عيد ميلادها

ترشيحاتنا

الذرة الحلوة

طريقة عمل الذرة الحلوة بالمنزل

برج السرطان

توقعات برج السرطان في 2025| سنة تحقيق الأحلام

ريم سامي

ريم سامي تخطف الأنظار في لندن

بالصور

Emilia Pérez يتصدر.. القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2025

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

جولدن جلوب 2025.. أنجلينا جولي وإيما ستون على الريد كاربت| صور

أنجلينا جولي
أنجلينا جولي
أنجلينا جولي

ديمي مور وجلين كلوز.. أجمل إطلالات النجمات بحفل جولدن جلوب 2025

داكوتا فانينج
داكوتا فانينج
داكوتا فانينج

جولدن جلوب 2025.. إطلالات غريبة وجريئة على السجادة الحمراء| صور

جولدن جلوب
جولدن جلوب
جولدن جلوب

فيديو

فيروز مكي

فيروز مكي.. مذيعة مصرية أخرست مستشار الحزب الجمهوري الأمريكي على الهواء

ايمان عبد اللطيف

"نورو" فيروس جديد يهدد العالم | ما أعراضه ؟

ايمان عبد اللطيف

احذروا الساعات القادمة .. تحذير عاجل من تحول مفاجئ بالطقس

ايمان عبد اللطيف

هل تبطل صلاة من قرأ حظك اليوم لمدة 40 يوما | اعرف الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

د. إسلام عبد الرؤوف - الأستاذ بجامعتي الأزهر والسلطان قابوس

د. إسلام عبد الرؤوف يكتب: الإعلام والتحولات الجيوسياسية .. من يسيطر على العالم؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: باوكيس وفيليمون

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عيد الميلاد المجيد.. وصلابة الوحدة الوطنية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خيارات نتانياهو.. أحلاها مُر!!

المزيد