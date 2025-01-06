عشان تطمن على أطفالك.. تطبيق لمراقبة استخدامهم للهاتف الذكي

عندما يبدأ عدد الأجهزة في الزيادة، يواجه الآباء العديد من التحديات الجديدة، ومن بين هذه التحديات الحاجة إلى مراقبة الأطفال والإشراف عليهم أثناء استخدام أجهزتهم المحمولة. وليس من غير المألوف أن نجد الآباء يستثمرون في تطبيقات الرقابة الأبوية للمساعدة في الحد من وقت استخدام أطفالهم للشاشات أو تصفية المحتوى عبر الإنترنت إليك خمس طرق لمراقبة هاتف iPhone الخاص بالطفل من جهاز يعمل بنظام Android.

أفضل تطبيق للرقابة الأبوية



هل يمكنني التحكم في iPhone من Android؟ نعم! يمكنك التحكم في iPhone من جهاز يعمل بنظام Android بمساعدة تطبيقات وخدمات معينة. لقد جعلت شركة Apple برنامج الهاتف الذكي الخاص بها آمنًا تمامًا، لذا ليس من السهل الوصول إلى iPhone من جهاز يعمل بنظام Android.

وفي المقابل ، ابتكر المطورون تطبيقات وخدمات تتيح مراقبة أجهزة iPhone من خلال نظام التشغيل Android. والخيار الأفضل هو اختيار خدمة مراقبة ذات سمعة طيبة تدعم كلاً من iPhone ونظام التشغيل Android.

أفضل 5 طرق لمراقبة هاتف iPhone الخاص سهلة للتحكم في جهاز iPhone الخاص بك بسهولة من أي جهاز يعمل بنظام Android.

1- الطريقة الأبوية



يمكن تفعيل تطبيق Parentaler وهو أداة ضرورية لكل والد يريد مراقبة نشاط هاتف طفله والتحكم فيه.

يحتوي هذا التطبيق على ميزات تمكن الآباء من التحكم في iPhone من Android وحمايتهم من المحتوى الضار. تتضمن بعض ميزاته ما يلي:

2- حظر التطبيقات :

يمكن للوالدين حظر أي تطبيق غير مناسب أو مسبب للإدمان قد يكون طفلهم قد قام بتثبيته على هاتفه.

3. حظر المواقع :

يقوم التطبيق بتصفية المحتوى غير المناسب ويمنع الأطفال من الوصول إليه.

4. التحكم في وقت الشاشة :

يمكنك تحديد وقت الشاشة على جهاز طفلك وقفله عن بُعد بمجرد انتهاء الوقت المخصص له.

5. تنبيهات فورية :

يرسل التطبيق تنبيهات فورية إلى أجهزة الوالدين إذا حاول طفلهم الوصول إلى محتوى غير مناسب أو تثبيت تطبيق غير مصرح به.



كيفية تثبيت Parentaler على iPhone الخاص بالطفل؟



هل تريد تثبيت Parentaler على جهاز iPhone

بمجرد حل هذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية لتثبيت Parentaler باستخدام مزامنة iCloud:

1. حدد iPhone كجهاز مستهدف ومزامنة iCloud كطريقة التثبيت.

2. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Parentaler الخاص بك.

3. أدخل بيانات اعتماد iCloud الخاصة بحبيبك للاتصال بجهازه.

4. تحقق من وجود إشعارين: أحدهما في عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ iCloud حول تسجيل دخول جديد والآخر على الهاتف المستهدف مع رمز مكون من 6 أرقام لتأكيد 2FA.

5. أدخل الرمز من الجهاز المستهدف إلى حساب Parentaler الخاص بك لإكمال عملية الربط.