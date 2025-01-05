محمد صلاح يسجل هدف ليفربول الثاني في شباك مانشستر يونايتد

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في شباك مانشستر يونايتد في الدقيقة 69 من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب "أنفيلد"، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الريدز.

وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول لـ مانشستر يونايتيد في شباك ليفربول في الدقيقة 52.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف آرسنال، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد

بدأ ليفربول أمام مانشستر يونايتد كالتالي:"

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتس جونز.

في خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو - محمد صلاح.