المدرب محمد اليماني: أحب الأسود منذ صغري بسبب كارتون سيمبا

أكد محمد اليماني، مدرب الأسود، إن الأسود مثلها مثل البشر تشعر بمن يحبها ويتعامل معها، مشيرا إلى أن أعمار الأسود في السيرك أكثر من أعمارهم في الغابة بسبب الإهتمام وتقديم الطعام والشراب لهم وقت الاحتياج.

وقال محمد اليماني، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن عمر الأسود يتراوج ما بين 25 حتى 27 عاما، كاشفا عن أكثر الأوقات التي يشعر فيها بالخطر من الأسد، قائلا "موسم التزاوج ووقت الجوع"، من أكثر الأوقات خوفا من الأسود لأنهم يهجمون دون تفكير

ان الأسود التي أقوم بتربيتها تتناول لحم الخيول، والدواجن، والأسماك، مؤكدا أنه منذ صغري أحب الأسود بسبب كرتون سيمبا، وهو ما جعلني أعشق الأسود.