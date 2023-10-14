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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شافت الموت بعنيها.. نقل فاتن الحلو للعناية المركزة للمرة الثانية

صدى البلد

كشفت مدربة الأسود فاتن الحلو عن دخولها العناية المركزة مرة أخرى، وذلك في الساعات القليلة الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت فاتن الحلو عبر حسابها على فيس بوك :" دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اتحجزت تاني في العناية المركزة".

فاتن الحلو:

وكانت كشفت الفنانة فاتن الحلو مالكة السيرك المصري الأوروبي ومدربة الأسود الشهيرة، عن تعرضها لوعكة صحية أدت إلى احتجازها داخل المستشفى لمدة 12 يومًا.

ونشرت فاتن الحلو عدة صور وثقت من خلالها زيارة زملائها وأصدقائها في المستشفى، وكان على رأسهم نقيب الممثلين أشرف زكي، وحرصت على توجيه رسالة شكر لهم، قائلة: «يارب اشفيني وكن معي ألف شكر لكل الناس الغالية زى نقيبي المحترم الدكتور أشرف زكى اللي بيكون أول إنسان يسأل عليا ربنا يبارك فيك».

وأضافت: «وبشكر كل أسرتي الغاليين على تعبتهم معايا في المستشفى 12 يوم في الرعاية والله كنت بموت والحمد لله على كل شيء، وشكر خاص لجميع الأطباء وطاقم التمريض على رعايتهم لي.. يارب تمم شفايا على خير يارب أرجو الدعاء من حبايبي».

فاتن الحلو

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